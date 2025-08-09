Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 9 августа 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Жизненный потенциал Овна будет на высоте! Даже если сам Овен этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Овну в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Где-то в глубине души у Тельца проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно – можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Телец склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить – ни в чем и никогда.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Близнецов интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, – это уж само собой.

Рак (21 июня – 22 июля)

Этот день Рак проведет в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Рак будет настроен на войну – желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Раком, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Лев (23 июля – 22 августа)

Льва может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Лев не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Льву останется только упорно стоять на своем. Зато такое вот упорство может здорово помочь Льву в достижении собственных целей.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В субботу Дева будет действовать с удвоенной энергией и решительностью. Быть может, большими организаторскими талантами она блистать не будет, тем не менее, сегодня у Девы есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Дева может относиться к делам с излишней серьезностью, а ее чувство юмора будет явно не на высоте.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Весы. Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Весам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность – ее может и не быть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Среди всех прочих дел на первом месте у Скорпиона будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Стрелец попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Стрельцу полезно будет посчитать до десяти, подумать и – с чистой совестью отложить его в сторону.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Козерог вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Козерог сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В эту субботу Водолея будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Водолея, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Водолей легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное – им и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон – приводить в тихое бешенство. В силу этого, Рыбам сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.