Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 23 августа 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен будет настроен бескомпромиссно: все или ничего. Он будет ясно видеть цель, стремиться к ней, и это найдет отражение в его требовательности к себе и к окружающим. Неудивительно, если весь день Овен будет испытывать недовольство, критикуя и подхлестывая тех, кто находится с ним рядом. С точки зрения Овна, он просто хочет, чтобы дела продвигались хорошо, а вот с точки зрения окружающих – эксплуатирует и командует. Впрочем, благодаря такому подходу Овен сегодня действительно может добиться многого. Но только не в отношениях с людьми.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В гороскопе Тельца будет преобладать независимость. Мнение окружающих будет волновать его меньше всего – он уверен в своей правоте и во всем, что он делает. С одной стороны, такой настрой способен помочь ему в бизнесе и в принятии решений, однако он же может оказаться и причиной ссор. Впрочем, если кто-то захочет с ним сотрудничать, достаточно не спорить, а наоборот – спросить у Тельца совета. Телец сегодня охотно сыграет роль мудрого наставника: поделится опытом, поддержит и поможет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Энергичности Близнецов окружающие могут только позавидовать: в их гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе. Неудивительно, если с таким зарядом бодрости и сил Близнецы кинутся, как на амбразуру, на самые сложные дела – на разгребание старых завалов, новые проекты, решение острых вопросов. Звезды заверяют Близнецов в том, что, за что бы они ни взялись, сегодня все в их руках будет спориться. Главное – стараться не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Неожиданные сложности могут попытаться застать Рака врасплох, однако хорошая новость заключается в том, что у него будут все шансы, чтобы с этим справиться. Звезды наделяют его такими качествами, как сила воли, гибкий ум и дар убеждения, благодаря которым он способен любую ситуацию обернуть на пользу себе. Ведь за любыми обстоятельствами чаще всего стоят конкретные люди, а с людьми (даже самыми несговорчивыми) Рак сегодня сумеет договориться. Особенно, если проявит дипломатичность и будет следить за своим острым языком.

Лев (23 июля – 22 августа)

Настоящей музыкой для Льва будет язык сухих фактов и цифр, а вот все, что трудно обосновать логически, ему будет даваться с трудом. Вот почему звезды гороскопа не советуют Льву сегодня полагаться на такую ненадежную вещь, как интуиция. Зато точные расчеты и анализ фактов будут даваться ему на удивление легко. Посвятив этот день точным наукам, планированию и финансам, Лев не пожалеет. Сегодня он способен на многое – к примеру, привести в порядок счета, рассчитать бюджет или придумать гениальный план того, как обогатиться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Уверенность Девы рискует перерасти в самоуверенность и повредить ее делам. Как иначе объяснить тот факт, что Дева способна отказаться от помощи окружающих и игнорировать советы, считая, что сама знает, как лучше? Звезды гороскопа предупреждают, что даже если Дева сегодня уверена в чем-то на все сто процентов, это не значит, что она на самом деле права: ее опыта и умений может не хватить для решения какого-то вопроса. Самая большая ошибка – это думать, что не ошибешься. Ну и о дипломатичности сегодня тоже забывать не следует.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы рискуют испытать упадок сил – им будет нелегко взяться даже за самую простую работу. Именно поэтому они с удовольствием отложат в дальний ящик все, что только можно отложить. Если же дела потребуют от них активного вмешательства, Весы способны внести в них путаницу и хаос. Впрочем, виной всему не столько физическое состояние Весов, сколько их пессимистичный душевный настрой. Звезды гороскопа обещают, что достаточно Весам сегодня встряхнуться и перестать хандрить, как день откроет перед ними неплохие возможности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня гороскоп Скорпиона будет переполнен яркими эмоциями. День наделяет его живым воображением, благодаря чему Скорпион сможет проявить себя в творчестве. Однако главное, что сулят ему звезды, – это спонтанность чувств: сегодня Скорпион может испытать целый водоворот страстей. Поводом способно послужить все что угодно – улыбка, приглашение на свидание, собственные фантазии или чей-то намек. День Скорпиона будет раскрашен всеми цветами радуги – и все благодаря переживаниям, заставляющим его сердце биться быстрее.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня у Стрельца будет шанс одержать победу в каком-то вопросе. Это может быть и успешное завершение проекта, и победа в любви, и возможность одержать верх в споре. Звезды гороскопа советуют Стрельцу воспользоваться этим для того, чтобы не только закрепиться на достигнутых рубежах, но и продвинуться вперед, потеснив конкурентов. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы ставить перед собой амбициозные планы, добиваться желаемого и заниматься карьерой.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды предоставляют Козерогу хорошие возможности, но чтобы их не упустить, ему придется очень быстро действовать и думать. Скорее всего, ситуация потребует от него действовать ловко и нестандартно, и Козерог будет обладать всем необходимым для этого набором качеств: коммуникабельностью, быстрой реакцией и авантюрной жилкой. Все это поможет Козерогу сегодня завоевывать симпатии окружающих и обернуть любое событие себе на пользу, превратив даже "минус" в уверенный "плюс".

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня день, когда Водолей может смело претворять в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы. Звезды гороскопа дарят Водолею успех в амбициозных начинаниях. И в работе, и в любви, и в других сферах жизни если Водолей сегодня затеет глобальный проект, то не пожалеет: со временем его планы воплотятся в жизнь, а результат будет выше ожиданий. Вот почему Водолею не стоит размениваться по пустякам и посвящать этот день обычным будничным заботам. Не бойтесь мечтать и дерзать – вас ждут новые горизонты.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам предстоит сделать выбор в каком-то вопросе. Возможно, этот вопрос даже не покажется им важным, однако звезды гороскопа предупреждают: от того, каким окажется решение, зависит многое в их дальнейшей судьбе. Именно поэтому, делая сегодняшний выбор, Рыбам не стоит доверять мимолетным эмоциям, советам со стороны и тем более "орлу" и "решке". Только подойдя к вопросу вдумчиво и ответственно, им не придется жалеть ни о чем.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.