#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
542.66
631.98
6.77
Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не выносят лжи

Природа, гипноз, табличка, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 08:20 Фото: pixabay
Иногда ложь неизбежна, будь то мелкая ложь, которую произносят из вежливости, или более серьезный обман. Но независимо от причин ложь может сильно подорвать доверие между людьми, сообщает Zakon.kz.

Пока одни склонны мириться с ложью и не обращать на нее внимания, другие мгновенно ее распознают. Астрологи Mixnews рассказали о четырех знаках зодиака, которые выделяются тем, что не выносят лжи и всегда стремятся к правде.

Овен

Овны известны своей прямотой и честностью. Они ценят честность и ожидают ее от других, поэтому их крайне раздражает ложь. Их импульсивная натура означает, что они без колебаний дадут отпор человеку, которого считают нечестным.

Дева

Девы аналитичны и наблюдательны, что помогает им распознавать ложь. Их способность подмечать детали позволяет им быстро замечать несоответствие между словами и действиями. Когда они обнаруживают ложь, их доверие трудно вернуть, поскольку они считают честность основой любых отношений.

Скорпион

Скорпионы интуитивны и обладают ярко выраженной способностью распознавать неискренность. Их сильная эмоциональная натура позволяет им замечать неладное еще до того, как они увидят неопровержимые доказательства. Для Скорпионов ложь – это не только оскорбление, но и предательство, и они редко его прощают.

Козерог

Козероги известны своей серьезностью и дисциплиной, и ложь они воспринимают как неуважение. Они ценят ответственность и честность, поэтому особенно чувствительны к обману. Когда кто-то предает их доверие, Козероги разрывают с этим человеком все отношения.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые успевают абсолютно все.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Косметолог рассказала, как выбрать скраб для здоровой кожи
Советы
05:45, Сегодня
Косметолог рассказала, как выбрать скраб для здоровой кожи
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые успевают абсолютно все
Советы
04:30, 12 августа 2025
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые успевают абсолютно все
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: