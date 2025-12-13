Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит "замедлиться"
Астрологи Mixnews предупреждают, если вы обнаружите себя в числе этих трех знаков, помните: стоит сознательно замедлиться и подойти к праздникам с "дзен-буддистским" спокойствием.
Телец
Ценность комфорта и надежности для Тельцов бесспорна. Однако прямо перед главным праздником года эта уютная гавань может оказаться под угрозой. Забудьте о шопинге в последнюю минуту и спонтанных тратах, дорогие. В этом декабре это не лучшая стратегия. Финансовые трения или давка в магазинах, полных людей, готовы испытать ваше олимпийское терпение.
Лев
Львы обожают роскошь, блеск и грандиозные жесты, особенно когда речь идет о праздниках. Но в этом году необходима предельная осторожность. Чрезмерное количество подарков или участие во всех праздничных мероприятиях мира не просто опустошит кошелек, но и обернется настоящим нервным срывом.
Весы
Мелкие, казалось бы, безобидные разногласия в кругу семьи могут разрастись в серьезный конфликт буквально из ничего. Ваше тонкое чувство настроения делает вас идеальным посредником, но, согласитесь, это невероятно утомительно. Установите для себя четкие эмоциональные границы, прежде чем ввязываться в обсуждение спорных тем.
Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которых "хранит судьба".