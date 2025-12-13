#Казахстан в сравнении
Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит "замедлиться"

Ленивец на дереве, природа, цветок, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 08:20 Фото: pexels
Как считают астрологи, в ближайшее время определенные знаки зодиака столкнутся с особыми вызовами. Будь то семейные разногласия, финансовые неурядицы или наша собственная натура, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews предупреждают, если вы обнаружите себя в числе этих трех знаков, помните: стоит сознательно замедлиться и подойти к праздникам с "дзен-буддистским" спокойствием.

Телец

Ценность комфорта и надежности для Тельцов бесспорна. Однако прямо перед главным праздником года эта уютная гавань может оказаться под угрозой. Забудьте о шопинге в последнюю минуту и спонтанных тратах, дорогие. В этом декабре это не лучшая стратегия. Финансовые трения или давка в магазинах, полных людей, готовы испытать ваше олимпийское терпение.

Лев

Львы обожают роскошь, блеск и грандиозные жесты, особенно когда речь идет о праздниках. Но в этом году необходима предельная осторожность. Чрезмерное количество подарков или участие во всех праздничных мероприятиях мира не просто опустошит кошелек, но и обернется настоящим нервным срывом.

Весы

Мелкие, казалось бы, безобидные разногласия в кругу семьи могут разрастись в серьезный конфликт буквально из ничего. Ваше тонкое чувство настроения делает вас идеальным посредником, но, согласитесь, это невероятно утомительно. Установите для себя четкие эмоциональные границы, прежде чем ввязываться в обсуждение спорных тем.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которых "хранит судьба".

Аксинья Титова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: