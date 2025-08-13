#АЭС в Казахстане
Советы

Самый денежный день августа: астролог назвала дату

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 01:10 Фото: freepik
Астролог Елена Негрей заявила, что пятница, 15 августа, станет самым денежным днем этого лета, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этот день Луна будет в экзальтации в знаке Тельца, что создаст мощный энергетический импульс для финансовых операций, инвестиций и заключения сделок, пишет "Вечерняя Москва". 

Негрей отметила, что Телец символизирует материальную устойчивость, а Луна усиливает это качество.


"Очень благоприятно заключать договоры, проводить вложения, договариваться и подписывать документы с партнерами", – сказал она.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которые успевают абсолютно все.

Айсулу Омарова
