Самый денежный день августа: астролог назвала дату

Астролог Елена Негрей заявила, что пятница, 15 августа, станет самым денежным днем этого лета, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в этот день Луна будет в экзальтации в знаке Тельца, что создаст мощный энергетический импульс для финансовых операций, инвестиций и заключения сделок, пишет "Вечерняя Москва".

Негрей отметила, что Телец символизирует материальную устойчивость, а Луна усиливает это качество.





"Очень благоприятно заключать договоры, проводить вложения, договариваться и подписывать документы с партнерами", – сказал она.

