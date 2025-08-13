Самый денежный день августа: астролог назвала дату
Астролог Елена Негрей заявила, что пятница, 15 августа, станет самым денежным днем этого лета, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, в этот день Луна будет в экзальтации в знаке Тельца, что создаст мощный энергетический импульс для финансовых операций, инвестиций и заключения сделок, пишет "Вечерняя Москва".
Негрей отметила, что Телец символизирует материальную устойчивость, а Луна усиливает это качество.
"Очень благоприятно заключать договоры, проводить вложения, договариваться и подписывать документы с партнерами", – сказал она.
