Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какие возможности и риски ожидают нас на наступившей неделе, 15-21 декабря, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это будут дни сильных контрастов: появится мощный импульс к действиям, работе и долгосрочным целям, но и напряжение пока не уходит. Это период, когда важно меньше верить иллюзиям и больше опираться на трезвый расчет и дисциплину

Понедельник, 15 декабря

Энергия дня: сила есть, но эмоции мешают. Именно сегодня день эмоционально нестабильный: давление, раздражение, желание "потрепать нервы".

Не стоит делать:

выяснять отношения;

давить, манипулировать, включать эмоции;

пытаться "продавить" свое через конфликт.

Нужно делать:

направлять энергию в работу и конкретные действия;

молчать и действовать;

планировать долгосрочно, без резких движений.

"Если внутри все кипит, не высказываемся. Сделаем дело, закрываем задачу, получаем результат", – советует астролог.

Вторник, 16 декабря

Энергия дня: ограничения плюс интуиция. Лучшее решение дня: не бороться, а плыть по течению.

Не стоит делать:

ломиться в закрытые двери;

давить на себя и других;

принимать решения, игнорируя чувства других.

Делай:

слушай внутренний отклик;

действуй мягко, без усилия;

разреши себе сомневаться.

"Если логика говорит надо, а внутри идет сопротивление, значит, сегодня выбираем то, что подсказало сердечко". Елена Негрей

Среда, 17 декабря

Энергия дня: провокации и риск потерь. В этот день возможны обиды, манипуляции, эмоциональные триггеры, риск резких разрывов, срывов, потерь перспектив. Спасет: отпустить, не реагировать, дать времени все расставить.

Не стоит делать:

включаться в провокации;

реагировать резко и эмоционально;

принимать решения "на нервах".

Нужно:

снижать значимость происходящего;

брать паузу;

откладывать разговоры и выводы.

Например, если хочется хлопнуть дверью, выдохните и отложите решение. Чем меньше эмоций, тем больше сохраненных возможностей.

Четверг, 18 декабря

Энергия дня: завершение и сбор результатов. День идеально подходит, чтобы закрыть хвосты и не тащить их дальше.

Не стоит делать:

откладывать дела на пятницу;

начинать новые проекты;

распыляться на мелочи.

Нужно:

завершать начатое;

подводить итоги;

наводить порядок в делах и планах.

"Если есть задача, которую все никак не закроешь, знай, сегодня она закроется легко", – советует астролог.

Пятница, 19 декабря

Энергия дня: пережить и не наломать дров. День чреват разочарованиями, обнулением ожиданий: амбиции большие, а результат не тот, на который рассчитываем. Интуиция – не помощник.

Не стоит делать:

принимать важные решения;

рисковать, торопиться, перегружать себя;

влезать в конфликты и эмоциональные разговоры.

Нужно:

заниматься рутиной и бытовыми делами;

соблюдать технику безопасности;

снижать ожидания от дня.

"Лучше спокойно прожить день, чем пытаться что-то доказать и потом жалеть", – советует Елена Негрей.

Суббота, 20 декабря

Энергия дня: иллюзии и обман.

"Повышен риск самообмана, мошенничества, финансовых ошибок. Кажется, что "все получится", а по факту лишь иллюзия", – описала астролог.

Не стоит делать:

совершать покупки и крупные траты;

доверять незнакомцам;

начинать новые дела и проекты.

Делайте:

отдыхайте;

снижайте активность;

проверяйте любую информацию несколько раз.

Например, если возникло чувство: "ой, срочно надо" – это повод остановиться, а не торопиться.

Воскресенье, 21 декабря

Энергия дня: давление и ограничения. Возможно напряжение в финансах, партнерстве, вопросах красоты и удовольствий. Любые всплески чувств приведут к обидам и разочарованию.

Не стоит делать:

выяснять отношения;

посещать салоны красоты;

рисковать деньгами и здоровьем.

Нужно:

беречь себя и свои эмоции;

проводить время спокойно, без перегруза;

выбирать одиночество или проверенный круг.

"Лучше тишина и покой, чем разговор, о котором пожалеешь. Сдержанность сегодня – это признак мудрости", – подытожила астролог.

