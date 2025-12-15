#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Советы

Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы

планирование дел на неделю, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:37 Фото: pixabay
Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, какие возможности и риски ожидают нас на наступившей неделе, 15-21 декабря, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это будут дни сильных контрастов: появится мощный импульс к действиям, работе и долгосрочным целям, но и напряжение пока не уходит. Это период, когда важно меньше верить иллюзиям и больше опираться на трезвый расчет и дисциплину

Понедельник, 15 декабря

Энергия дня: сила есть, но эмоции мешают. Именно сегодня день эмоционально нестабильный: давление, раздражение, желание "потрепать нервы".

Не стоит делать:

  • выяснять отношения;
  • давить, манипулировать, включать эмоции;
  • пытаться "продавить" свое через конфликт.

Нужно делать:

  • направлять энергию в работу и конкретные действия;
  • молчать и действовать;
  • планировать долгосрочно, без резких движений.
"Если внутри все кипит, не высказываемся. Сделаем дело, закрываем задачу, получаем результат", – советует астролог.

Вторник, 16 декабря

Энергия дня: ограничения плюс интуиция. Лучшее решение дня: не бороться, а плыть по течению.

Не стоит делать:

  • ломиться в закрытые двери;
  • давить на себя и других;
  • принимать решения, игнорируя чувства других.

Делай:

  • слушай внутренний отклик;
  • действуй мягко, без усилия;
  • разреши себе сомневаться.
"Если логика говорит надо, а внутри идет сопротивление, значит, сегодня выбираем то, что подсказало сердечко".Елена Негрей

Среда, 17 декабря

Энергия дня: провокации и риск потерь. В этот день возможны обиды, манипуляции, эмоциональные триггеры, риск резких разрывов, срывов, потерь перспектив. Спасет: отпустить, не реагировать, дать времени все расставить.

Не стоит делать:

  • включаться в провокации;
  • реагировать резко и эмоционально;
  • принимать решения "на нервах".

Нужно:

  • снижать значимость происходящего;
  • брать паузу;
  • откладывать разговоры и выводы.

Например, если хочется хлопнуть дверью, выдохните и отложите решение. Чем меньше эмоций, тем больше сохраненных возможностей.

Четверг, 18 декабря

Энергия дня: завершение и сбор результатов. День идеально подходит, чтобы закрыть хвосты и не тащить их дальше.

Не стоит делать:

  • откладывать дела на пятницу;
  • начинать новые проекты;
  • распыляться на мелочи.

Нужно:

  • завершать начатое;
  • подводить итоги;
  • наводить порядок в делах и планах.
"Если есть задача, которую все никак не закроешь, знай, сегодня она закроется легко", – советует астролог.

Пятница, 19 декабря

Энергия дня: пережить и не наломать дров. День чреват разочарованиями, обнулением ожиданий: амбиции большие, а результат не тот, на который рассчитываем. Интуиция – не помощник.

Не стоит делать:

  • принимать важные решения;
  • рисковать, торопиться, перегружать себя;
  • влезать в конфликты и эмоциональные разговоры.

Нужно:

  • заниматься рутиной и бытовыми делами;
  • соблюдать технику безопасности;
  • снижать ожидания от дня.
"Лучше спокойно прожить день, чем пытаться что-то доказать и потом жалеть", – советует Елена Негрей.

Суббота, 20 декабря

Энергия дня: иллюзии и обман.

"Повышен риск самообмана, мошенничества, финансовых ошибок. Кажется, что "все получится", а по факту лишь иллюзия", – описала астролог.

Не стоит делать:

  • совершать покупки и крупные траты;
  • доверять незнакомцам;
  • начинать новые дела и проекты.

Делайте:

  • отдыхайте;
  • снижайте активность;
  • проверяйте любую информацию несколько раз.

Например, если возникло чувство: "ой, срочно надо" – это повод остановиться, а не торопиться.

Воскресенье, 21 декабря

Энергия дня: давление и ограничения. Возможно напряжение в финансах, партнерстве, вопросах красоты и удовольствий. Любые всплески чувств приведут к обидам и разочарованию.

Не стоит делать:

  • выяснять отношения;
  • посещать салоны красоты;
  • рисковать деньгами и здоровьем.

Нужно:

  • беречь себя и свои эмоции;
  • проводить время спокойно, без перегруза;
  • выбирать одиночество или проверенный круг.
"Лучше тишина и покой, чем разговор, о котором пожалеешь. Сдержанность сегодня – это признак мудрости", – подытожила астролог.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, перед которыми в 2026 году откроются новые жизненные горизонты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго допускают полный отказ от российского финансирования
11:11, Сегодня
Строительство трех ТЭЦ в Казахстане: в Минэнерго допускают полный отказ от российского финансирования
Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
10:49, 08 декабря 2025
Наступила неделя повышенных рисков: астролог дала важные рекомендации
Как начать неделю: астрологи поделились гороскопом
17:03, 15 января 2023
Как начать неделю: астрологи поделились гороскопом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: