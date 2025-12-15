Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
По ее словам, это будут дни сильных контрастов: появится мощный импульс к действиям, работе и долгосрочным целям, но и напряжение пока не уходит. Это период, когда важно меньше верить иллюзиям и больше опираться на трезвый расчет и дисциплину
Понедельник, 15 декабря
Энергия дня: сила есть, но эмоции мешают. Именно сегодня день эмоционально нестабильный: давление, раздражение, желание "потрепать нервы".
Не стоит делать:
- выяснять отношения;
- давить, манипулировать, включать эмоции;
- пытаться "продавить" свое через конфликт.
Нужно делать:
- направлять энергию в работу и конкретные действия;
- молчать и действовать;
- планировать долгосрочно, без резких движений.
"Если внутри все кипит, не высказываемся. Сделаем дело, закрываем задачу, получаем результат", – советует астролог.
Вторник, 16 декабря
Энергия дня: ограничения плюс интуиция. Лучшее решение дня: не бороться, а плыть по течению.
Не стоит делать:
- ломиться в закрытые двери;
- давить на себя и других;
- принимать решения, игнорируя чувства других.
Делай:
- слушай внутренний отклик;
- действуй мягко, без усилия;
- разреши себе сомневаться.
"Если логика говорит надо, а внутри идет сопротивление, значит, сегодня выбираем то, что подсказало сердечко".Елена Негрей
Среда, 17 декабря
Энергия дня: провокации и риск потерь. В этот день возможны обиды, манипуляции, эмоциональные триггеры, риск резких разрывов, срывов, потерь перспектив. Спасет: отпустить, не реагировать, дать времени все расставить.
Не стоит делать:
- включаться в провокации;
- реагировать резко и эмоционально;
- принимать решения "на нервах".
Нужно:
- снижать значимость происходящего;
- брать паузу;
- откладывать разговоры и выводы.
Например, если хочется хлопнуть дверью, выдохните и отложите решение. Чем меньше эмоций, тем больше сохраненных возможностей.
Четверг, 18 декабря
Энергия дня: завершение и сбор результатов. День идеально подходит, чтобы закрыть хвосты и не тащить их дальше.
Не стоит делать:
- откладывать дела на пятницу;
- начинать новые проекты;
- распыляться на мелочи.
Нужно:
- завершать начатое;
- подводить итоги;
- наводить порядок в делах и планах.
"Если есть задача, которую все никак не закроешь, знай, сегодня она закроется легко", – советует астролог.
Пятница, 19 декабря
Энергия дня: пережить и не наломать дров. День чреват разочарованиями, обнулением ожиданий: амбиции большие, а результат не тот, на который рассчитываем. Интуиция – не помощник.
Не стоит делать:
- принимать важные решения;
- рисковать, торопиться, перегружать себя;
- влезать в конфликты и эмоциональные разговоры.
Нужно:
- заниматься рутиной и бытовыми делами;
- соблюдать технику безопасности;
- снижать ожидания от дня.
"Лучше спокойно прожить день, чем пытаться что-то доказать и потом жалеть", – советует Елена Негрей.
Суббота, 20 декабря
Энергия дня: иллюзии и обман.
"Повышен риск самообмана, мошенничества, финансовых ошибок. Кажется, что "все получится", а по факту лишь иллюзия", – описала астролог.
Не стоит делать:
- совершать покупки и крупные траты;
- доверять незнакомцам;
- начинать новые дела и проекты.
Делайте:
- отдыхайте;
- снижайте активность;
- проверяйте любую информацию несколько раз.
Например, если возникло чувство: "ой, срочно надо" – это повод остановиться, а не торопиться.
Воскресенье, 21 декабря
Энергия дня: давление и ограничения. Возможно напряжение в финансах, партнерстве, вопросах красоты и удовольствий. Любые всплески чувств приведут к обидам и разочарованию.
Не стоит делать:
- выяснять отношения;
- посещать салоны красоты;
- рисковать деньгами и здоровьем.
Нужно:
- беречь себя и свои эмоции;
- проводить время спокойно, без перегруза;
- выбирать одиночество или проверенный круг.
"Лучше тишина и покой, чем разговор, о котором пожалеешь. Сдержанность сегодня – это признак мудрости", – подытожила астролог.
Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, перед которыми в 2026 году откроются новые жизненные горизонты.