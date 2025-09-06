#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
Советы

Трем знакам зодиака стоит быть осторожными в выходные: их мир может поменяться

опасность, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 09:26 Фото: freepik
6 сентября 2025 года астрологи предупреждают Овнов, Близнецов и Скорпионов. Этим знакам зодиака рекомендуют провести выходные осмотрительно: любая мелочь может обернуться переменами, способными изменить привычный ход событий, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Выходные могут оказаться напряженными: ваши слова и действия будут иметь большее влияние, чем обычно. Любая вспышка эмоций может повлечь неожиданные последствия, даже если вы этого не планировали. Постарайтесь не спорить и не провоцировать конфликты в кругу близких – именно сейчас мелочь может перевернуть ваши отношения. Вам стоит осторожнее относиться к обещаниям и обязательствам: есть риск, что ситуация заставит вас пересмотреть привычный порядок дел.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В ближайшие дни может измениться ваш привычный ритм – кто-то или что-то вмешается в планы. Остерегайтесь лишней откровенности: недосказанность и намеки могут сыграть с вами злую шутку. Люди вокруг будут слушать ваши слова внимательнее, чем вы думаете. Возможны события, которые изменят ваше представление о дружбе или поддержке. Чтобы не потерять баланс, держите под контролем и свое настроение, и поток информации, в который вы вовлечены.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Выходные принесут вам испытания в сфере доверия. Возможны ситуации, когда вы почувствуете, что привычные опоры рушатся или становятся зыбкими. Важно не поддаваться подозрительности и не искать скрытый смысл там, где его нет. Будьте внимательнее с финансами и личными тайнами – есть риск, что что-то выйдет наружу. Мир может поменяться для вас через неожиданную новость или разговор, который перевернет ваше восприятие реальности.

Общий гороскоп на 6 сентября 2025 года для всех знаков зодиака можете посмотреть по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Гороскоп на 6 сентября: день идеален для поездок
Советы
07:50, Сегодня
Гороскоп на 6 сентября: день идеален для поездок
Какие продукты могут вызвать бессонницу
Советы
00:20, 06 сентября 2025
Какие продукты могут вызвать бессонницу
Сентябрь для Львов: что их ждет
Советы
18:40, 05 сентября 2025
Сентябрь для Львов: что их ждет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: