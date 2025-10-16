Три знака зодиака, чья жизнь скоро круто изменится из-за движения планет

Астрологи предупреждают: середина осени принесет немало сюрпризов для некоторых знаков, сообщает Zakon.kz.

Смещение планетных покровителей повлияет на эмоциональную сферу, отношения и важные жизненные решения. В центре перемен – Раки, Львы и Рыбы, пишет Клопс.Ru.

Рак

Во второй половине октября Луна приблизится к Венере, и это принесет Ракам значимые события в личной жизни. Для одних это время станет началом новой любви или укрепления отношений, для других – периодом разочарований и расставаний. Возможны конфликты, измены или болезненные открытия. Главное – прислушиваться к внутреннему голосу и не закрывать глаза на тревожные знаки.

Лев

Солнце, управляющее Львами, переместится из Девы в Весы, и представители этого знака окажутся перед важным выбором. Октябрь станет временем переосмысления целей и поиска новых ориентиров. Львам предстоит принять непростые решения, которые могут изменить жизнь. Астрологи советуют меньше слушать чужие советы и больше полагаться на собственный опыт.

Рыбы

Планета-покровитель Нептун задержится в созвездии Рыб до конца месяца, и это сделает представителей знака особенно чувствительными. На работе и дома могут участиться споры и недопонимание. Чтобы избежать серьезных конфликтов, важно сохранять спокойствие и не верить слухам. Иногда придется просить прощения даже тогда, когда вина не на вашей стороне – зато это поможет сохранить гармонию.

