Как тревожность помогает стать успешнее
Фото: Facebook/ReeseWitherspoon
На днях актриса и продюсер Риз Уизерспун назвала причины, по которым тревожность способствует личному успеху, сообщает Zakon.kz.
Обладательница Оскара призналась, что именно тревога помогла ей добиться выдающихся результатов в карьере. Об этом пишет Busines Insider.
По мнению актрисы, дело в том, что:
- волнение – это естественный биохимический ускоритель;
- когда мозг прокручивает худшие сценарии, он невольно готовится к любым вариантам лучше, чем другие;
- люди с тревожностью мыслят на несколько шагов вперед, а умелое управление этим состоянием усиливает планирование, предусмотрительность и путь к успеху.
"Передайте тревожникам, что они все делают правильно", – поддержали актрису интернет-пользователи.
Недавно для тревожников собрали специальную подборку фильмов.
