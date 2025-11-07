Как тревожность помогает стать успешнее

На днях актриса и продюсер Риз Уизерспун назвала причины, по которым тревожность способствует личному успеху, сообщает Zakon.kz.

Обладательница Оскара призналась, что именно тревога помогла ей добиться выдающихся результатов в карьере. Об этом пишет Busines Insider.

По мнению актрисы, дело в том, что:

волнение – это естественный биохимический ускоритель;

когда мозг прокручивает худшие сценарии, он невольно готовится к любым вариантам лучше, чем другие;

люди с тревожностью мыслят на несколько шагов вперед, а умелое управление этим состоянием усиливает планирование, предусмотрительность и путь к успеху.

"Передайте тревожникам, что они все делают правильно", – поддержали актрису интернет-пользователи.

