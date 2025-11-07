#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.79
606.34
6.51
Советы

Как тревожность помогает стать успешнее

Тревожность у людей, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 08:38 Фото: Facebook/ReeseWitherspoon
На днях актриса и продюсер Риз Уизерспун назвала причины, по которым тревожность способствует личному успеху, сообщает Zakon.kz.

Обладательница Оскара призналась, что именно тревога помогла ей добиться выдающихся результатов в карьере. Об этом пишет Busines Insider.

По мнению актрисы, дело в том, что:

  • волнение – это естественный биохимический ускоритель;
  • когда мозг прокручивает худшие сценарии, он невольно готовится к любым вариантам лучше, чем другие;
  • люди с тревожностью мыслят на несколько шагов вперед, а умелое управление этим состоянием усиливает планирование, предусмотрительность и путь к успеху.
"Передайте тревожникам, что они все делают правильно", – поддержали актрису интернет-пользователи.

Недавно для тревожников собрали специальную подборку фильмов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Названа самая богатая актриса в мире
00:45, 04 июня 2023
Названа самая богатая актриса в мире
Стала известна причина развода звезды "Жестоких игр"
01:46, 03 апреля 2023
Стала известна причина развода звезды "Жестоких игр"
Риз Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет
11:05, 14 сентября 2024
Риз Уизерспун показала фото сыновей, которых родила с разницей в девять лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: