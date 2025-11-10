#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Экс-супруга Кабатова показала, кто ей помогает пережить развод

продюсер Молдир Муканова, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 17:21 Фото: Instagram/moldir.mt
Казахстанская актриса, продюсер и начинающая певица Молдир Муканова рассказала, что тяжелый развод с шоуменом Турсынбеком Кабатовым ей помогают пережить дети, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram сегодня, 10 ноября 2025 года.

На кадрах Молдир с пятью детьми сидят в кругу и держатся за руки. Каждый из них что-то говорит и плачет, а затем обнимает маму.

"Сейчас мы нуждаемся друг в друге. Мы лечим друг друга своими теплыми словами, любовью. Кажется, я больше не буду страдать, когда у меня есть такие умные дети, которые выросли вместе со мной... Залить то, что сказали дети?" – написала экс-супруга Кабатова.

Не смогли сдержать слез и подписчики Мукановой, и ее коллеги:

  • "Жаным, вы – сильная".
  • "Жандарым, будьте счастливы".
  • "Вот это и есть самое дорогое богатство – семья".
  • "У всех слезы. Вы достойны быть счастливыми. Будьте здоровы".
  • "У них настоящие эмоции, они не могут плакать наигранно, переживают за маму".
  • "Дорогая Моля, не разрушай себя из-за этого Турсынбека. Живи свою счастливую жизнь. Ты достойна лучшего".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 17:21
Бывшая жена отреагировала на заявление Турсынбека Кабатова про блокировку детей

1 ноября 2025 года Молдир Муканова дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о браке с известным юмористом и шоуменом Турсынбеком Кабатовым. Она подтвердила слухи, которые давно гуляли в Казнете: "Да, мы развелись. Это было непросто, но жизнь продолжается". Также актриса подтвердила, что у Кабатова есть любовница, с которой он ездил за границу, будучи женатым. По словам Мукановой, Турсынбек купил ей квартиру, машину, бриллианты, шубу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 17:21
"Хватит говорить плохо": дочь Турсынбека Кабатова заступилась за отца после развода

Позднее Молдир Муканова объяснила, почему 14 лет молчала о существовании любовницы и не разводилась с Турсынбеком Кабатовым. По ее словам, она не теряла надежды.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
