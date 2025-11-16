#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали знаки, которые помнят все и никогда не прощают

Воспоминания, кадры, пара, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 08:30 Фото: pexels
Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака просто запрограммированы на то, чтобы труднее забывать предательство и боль. Их память на несправедливость безупречна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, среди них:

Скорпион

Абсолютным правителем списка плохих воспоминаний, без сомнения, является Скорпион. Под влиянием Плутона, планеты трансформации и власти, Скорпионы переживают все с невероятной остротой, и именно поэтому они предают. Их преданность безгранична, но если вы играете в нее, будьте готовы к последствиям. Для Скорпиона простить – значит проявить слабость, а это неприемлемо в его мире.

Рак

На первый взгляд, мягкие и эмоциональные Раки скрывают удивительно хорошую память на все, что их ранило. Будучи водным знаком, управляемым Луной, их эмоции глубоки и изменчивы, а раны, которые вы им наносите, остаются свежими еще долго. Каждое грубое слово или необдуманный поступок для них – это личный выпад, который им трудно забыть.

Телец

Упрямые и стойкие, Тельцы известны своим терпением, но это же терпение применимо и к затаенным обидам. Предательство доверия непростительно для Тельца. Он не станет тратить силы на споры, а просто и тихо вычеркнет вас из своей жизни. Его обида не драматична, а практична. Он считает, что вы доказали, кто вы есть, и не видит смысла давать вам второй шанс. Для него история закончена навсегда.

Козерог

Козероги – знак дисциплины, ответственности и принципов. Ими управляет суровый Сатурн, планета кармы и уроков, поэтому неудивительно, что они так серьезно относятся к предательству и неуважению. Козерог строит свои отношения на основе доверия и взаимного уважения, и любое нарушение этих принципов он считает серьезным проступком.

Дева

Аналитические и дотошные Девы помнят абсолютно все. Если вы причините им боль, они будут анализировать ситуацию в мельчайших подробностях, заново переживая разочарование. Девы могут не показывать свой гнев открыто, но их разочарование будет глубоким. Им трудно прощать, потому что они считают предательство изъяном чьего-то характера и стремятся к совершенству.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые прощают, даже когда не должны.

Аксинья Титова
