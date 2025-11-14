#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые прощают, даже когда не должны

Пара, отношения, ссора, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 08:30 Фото: pexels
В то время как некоторые люди годами держат обиды, другие обладают сверхъестественной способностью давать второй, третий и даже десятый шанс, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews считают, что есть знаки зодиака, готовые простить даже то, что многие бы не простили.

Рыбы

Будучи самым чутким знаком зодиака, Рыбы буквально чувствуют чужую боль. Их способность видеть хорошее в каждом граничит с наивностью, поэтому они часто становятся жертвами тех, кто пользуется их добротой. Они прощают не потому, что забыли боль, а потому, что искренне надеются, что человек может измениться. Рыбы всегда найдут оправдание плохому поведению других, веря в искупление и новое начало.

Рак

Раками движут эмоции и глубокая потребность защищать тех, кого они любят. Их преданность семье и друзьям безгранична, и именно из этой преданности проистекает их способность прощать. Для Рака разрыв с любимым человеком болезненнее любого предательства. Они скорее перенесут боль и дадут новый шанс, чем столкнутся с пустотой, которую оставит после себя чей-то уход.

Весы

Весы – прирожденные дипломаты, чья жизненная миссия – создавать гармонию и равновесие. Больше всего на свете они ненавидят конфликты и сделают все, чтобы их избежать. Именно поэтому Весы – мастера прощения, даже если это означает поступиться собственными принципами. Их прощение часто продиктовано не глубоким состраданием, а паническим желанием восстановить мир.

Ранее были названы знаки зодиака, которым поможет Вселенная до конца 2025 года.

Аксинья Титова
