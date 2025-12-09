Неожиданный факт: зачем организму нужен лишний вес

В то время как одни люди постоянно пытаются похудеть, другие – хотят набрать вес. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 3-5% здорового взрослого населения планеты имеют вес ниже нормы. У женщин он встречается чаще, чем у мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, решить проблему можно, но для этого нужен комплексный подход.

Кому нужно набирать вес

Одна из причин недостаточного веса – неполноценное питание. Но иногда в этом виноваты генетика, гормональные сбои и проблемы щитовидной железы, психические расстройства и другие патологии, включая онкологию.

Чем опасен низкий вес

Существенный дефицит веса опасен для здоровья. Когда человек теряет килограммы, истощается не только жировая ткань, но и мышечная. Кроме того, в условиях дефицита энергии организму сложнее справляться с некоторыми функциями. Не менее важен и психологический аспект. Навязчивое желание сбросить вес нередко приводит к проблемам с пищевым поведением, депрессиям или анорексии.

Вот некоторые из основных рисков для здоровья, связанные с недостаточным весом:

дефицит витаминов и минералов;

снижение иммунной защиты;

проблемы с фертильностью и репродуктивными функциями;

выпадение волос, сухость кожи, плохое состояние зубов и костей.

Как набрать вес: 10 способов

Но стоит понимать, как отмечают диетологи, что набор веса окажет дополнительную нагрузку на организм, поэтому в некоторых случаях лучше делать это под наблюдением специалистов.

1. Потребляйте больше калорий

Ключ к набору веса – употребление большего количества калорий. Их организм получает из еды, расщепляя белки, жиры и углеводы. Рассчитать его помогут различные формулы и онлайн-калькуляторы. Чтобы вес прибавлялся, придется потреблять на 300-500 калорий больше.

2. Ешьте чаще

Дневной рацион должен состоять из не менее чем шести приемов пищи небольшими порциями. Это могут быть три основных блюда "завтрак-обед-ужин" и перекусы. На первом этапе лучше готовить пищу максимально щадящими способами – варка и тушение. Это поможет восстановиться нарушенным голоданием органам ЖКТ. По совету врача для издания РБК Life, от обилия фастфуда и простых сахаров придется отказаться. В противном случае можно заработать инсулинорезистентность.

3. Разнообразьте рацион

Разнообразный и сбалансированный рацион – еще один секрет здорового набора веса. Для наращивания мышц, укрепления костей и восстановления тканей необходимы витамины, минералы и другие питательные элементы. Включите в рацион орехи – они богаты белками, жирами и при этом являются высококалорийным продуктом. Также присмотритесь к сухофруктам. В них есть антиоксиданты, витамины, минералы и клетчатка, а также высокое количество естественного сахара, что делает их отличными помощниками в наборе веса.

4. Добавьте белковую пищу

Белок – это основной строительный материал организма. Его дефицит приводит к потере мышечной массы, нарушению ферментных и гормональных процессов. Среднесуточная норма белка для взрослых мужчин и женщин составляет от 60 до 114 г. Но если человек активно занимается спортом, то потребуется больше. Белок бывает двух видов: животный и растительный. Последний предпочтителен для сторонников вегетарианства. При этом стоит помнить, что избыточное потребление животного белка повышает риск образования камней в почках.

5. Поддерживайте водный баланс

Если выпить воды прямо перед едой, скорее всего, аппетит уменьшится. Поэтому если стоит задача набрать вес, то лучше подождать 30 минут после приема пищи, чтобы попить. Совсем отказываться от воды нельзя. В день человеку следует выпивать не менее 2 л. Вода оказывает много положительных эффектов на организм, в том числе улучшает пищеварение, выводит токсины и регулирует кровообращение.

6. Балуйте себя время от времени

Набор веса может быть таким же утомительным и сложным, как и похудение. Время от времени позволяйте себе "вредные" продукты – пирожные, сладости или печенье, которые добавят дополнительные калории. Только не переусердствуйте. Отличный вариант полезного и сладкого перекуса – йогурт, фрукты и мюсли. Сделать пищу более привлекательной также помогут приправы и специи.

7. Наращивайте мышечную массу

В общей массе тела на мускулатуру приходится до 40%. Она выполняет разнообразные функции, связанные с движением, а также вносит значительный вклад в энергетический обмен. Поэтому при наборе веса важно равномерно наращивать как жировую, так и мышечную ткань. В последнем случае поможет физическая активность, в частности силовые тренировки. Посвятите занятиям три дня в неделю, разделив их по группам мышц. Перед каждым обязательно разминайтесь.

8. Откажитесь от сигарет

Некоторые вредные привычки, например курение, напрямую влияют на аппетит. Доказано, что табак подавляет чувство голода и приводит к снижению веса: взрослые курильщики весят в среднем на 4-5 кг меньше, чем некурящие. Прибавка в весе после отказа от курения индивидуальна. По разным данным, люди, которые успешно отказались от этой привычки, набирают до 10 кг в течение нескольких лет, тогда как те, кто продолжает курить, не более трех.

9. Пейте нужные калории

Если есть трудности с приемом жесткой пищи, то восполнить нужные калорий можно с жидкостями. Одни из популярных вариантов – протеиновые коктейли. Это специальные высокобелковые сухие смеси, которые разводят в воде или молоке. Но, по совету врачей, сильно увлекаться такими коктейлями и тем более подменять ими основные приемы пищи не стоит. Одна из альтернатив – супы или витаминные смузи.

10. Не отказывайтесь от овощей

Несмотря на то, что овощи составляют большую часть диет для похудения, при наборе веса они тоже важны. В них есть полезные пищевые волокна, витамины, а также необходимые организму минералы. Если нужно прибавить килограммы, выбирайте овощи "потяжелее" вместо водянистых, как сельдерей и огурцы. Например, авокадо содержит полезные жиры и является универсальным ингредиентом для многих блюд. Еще один вариант – крахмалистые овощи, такие как картофель и кукуруза.

Ошибки при наборе веса

Один из главных советов: избегайте переедания: прекратите есть, когда почувствуете себя сытым. Если вы переживаете, что съели недостаточно, сделайте небольшой перекус позже.

Не пытайтесь набрать сразу много килограммов и быстро. Организму в любом случае потребуется время, чтобы перестроиться под новый режим. Если кажется, что все делаете правильно, но вес все равно не прибавляется, то для этого может быть несколько причин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее гастроэнтеролог Саураб Сетхи для улучшения пищеварения посоветовал чаще употреблять в пищу киви, папайю и слегка недозрелые бананы.