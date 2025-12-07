Врач назвал фрукты, улучшающие пищеварение и повышающие иммунитет

Гастроэнтеролог Саураб Сетхи для улучшения пищеварения посоветовал чаще употреблять в пищу киви, папайю и слегка недозрелые бананы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, в этих фруктах содержится фермент актинидин, который помогает избежать ощущения тяжести и вялости после еды.

"Ранее исследования показали, что регулярное употребление двух-трех киви ежедневно в течение четырех недель увеличивает частоту дефекации и улучшает общее состояние кишечника", – уточнил врач.

Как рассказал специалист, папайя богата ферментом папаином – "мощным природным катализатором пищеварения". Гастроэнтеролог сослался на эксперимент 2024 года, в котором папаин улучшал пищеварение у рыб, что подтвердило его биологическую активность.

Сетхи объяснил, что слегка недозрелые бананы могут быть хорошим источником резистентного крахмала и пектина – видов клетчатки, действующих как пребиотики. Они поддерживают жизнеспособность полезных кишечных бактерий и помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Также он посоветовал употреблять гуаву, которая богата клетчаткой и витамином С, способствующими мягкому и регулярному опорожнению кишечника.

Издание отмечает, что эти вещества также поддерживают здоровье микробиома – сообщества бактерий, которое влияет не только на пищеварение, но и на иммунитет, и психическое состояние.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

