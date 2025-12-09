Астролог раскрыла даты рождения, которым не повезет с деньгами в 2026-м

Известный российский астролог Василиса Володина назвала тех, кого ждут денежные испытания в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Списком она поделилась сегодня, 9 декабря 2025 года, в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/vasilisavolodina_official

Фото: Telegram/vasilisavolodina_official

Фото: Telegram/vasilisavolodina_official

"У тех, кто в списках, поводов фестивалить в 2026 году немного. В списках даты рождения тех, кому предстоит поднапрячься в 2026-м году, а руку дружбы денежный Юпитер не спешит протягивать... На легкость бытия жаловаться не приходится. А значит, нужно искать хотя бы какие-то возможности: если нет впечатляющих, будем выезжать на тех, что есть! Правда? Как там раньше говорили? "За неимением гербовой пишут на простой". И всем этим прекрасным людям стоит четко знать все даты своих денежных возможностей. Тех, которые есть", – написала Володина.

4 декабря 2025 года Василиса Володина опубликовала даты рождения счастливчиков, у которых в 2026 году появится шанс стать богаче.