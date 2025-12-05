Лучшие шансы разбогатеть в 2026 году: названы счастливчики по дате рождения

Известный российский астролог Василиса Володина накануне, 4 декабря 2025 года, опубликовала в своем Instagram даты рождения счастливчиков, у которых в следующем году появится шанс стать богаче, сообщает Zakon.kz.

Она перечислила даты рождения тех, кому жизнь дает в 2026 году ощутимые денежные возможности.

"Именно у них больше шансов получить весомую прибыль, отдачу на свои усилия, повыситься в зарплате, увидеть выгоду от сделок. Или другую улыбку финансовой фортуны. Да! Это те, у кого действительно есть шансы подрастить доход. Денежная удача готова распахнуть им свои двери", – написала Володина.

Как отметила Василиса, "важно не проворонить этот момент, поймать его и использовать".

"Видите свою дату рождения в списке? Ликуйте!" – заключила Володина.

Фото: Instagram/vasilisa.volodina

Ранее астрологи рассказали, как общаться с самыми хвастливыми знаками зодиака.