"Конец испытаниям": три знака зодиака наконец-то услышит Вселенная

С 17 декабря 2025 года три знака зодиака почувствуют особую поддержку Вселенной. В этот день ретроградный Хирон мягко подсвечивает те жизненные сферы, где мы долгое время были к себе слишком строги и требовательны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Хирон направляет нас к исцелению и росту, напоминая: принять вселенскую поддержку можно лишь тогда, когда вы позволяете себе быть достойными ее.

Близнецы

Для Близнецов этот транзит становится возможностью оглянуться назад и по-настоящему оценить, какой путь был пройден за последние месяцы. И это не преувеличение. Наступает момент признать собственные достижения и перестать их обесценивать. Обычно вы склонны двигаться дальше, не фиксируя успехи, но в этот день приходит ясное осознание собственной силы.

Дева

Сейчас вы видите реальные результаты своей работы и понимаете, что многое удалось изменить к лучшему. В этот день появляется возможность трезво и спокойно оценить собственный рост. Вместо чувства вины или опасений показаться самодовольными приходит ощущение внутренней правоты. Вы чувствуете уверенность в выбранном направлении и больше не сомневаетесь в своих решениях.

Рыбы

Ретроградный Хирон возвращает Рыб к воспоминаниям о прошлых эмоциональных испытаниях, но теперь с совершенно иным ощущением. Вы понимаете, что эти трудности остались позади и больше не управляют вашей жизнью. Именно в этом и заключается задача Хирона – привести к подлинному исцелению. Все начинает выстраиваться на свои места, подтверждая: вы движетесь в верном направлении.

