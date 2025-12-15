Названы знаки зодиака, которым неожиданно достанутся деньги к Новому году

Некоторые знаки зодиака, кажется, находят скрытые сокровища чаще, чем другие. Астрологи подобрали знаки, которые найдут деньги в самых неожиданных местах в этот Новый год, сообщает Zakon.kz.

Как обещают астрологи Collective World, необычные случайности надолго поднимут вам настроение.

Телец

Ваша практичность и любовь к комфорту часто заставляют вас бережно относиться к своим вещам, а это значит, что вы можете найти деньги, спрятанные в забытой сумочке или старом кошельке. Ваша скрупулезность гарантирует, что ни один уголок не останется без внимания, что повышает вероятность обнаружения этих скрытых сокровищ.

Дева

Вы обладаете удивительной способностью организовывать и наводить порядок, что часто приводит к обнаружению забытых сокровищ в самых неожиданных местах. Ваш систематический подход к жизни означает, что вы часто убираете и переставляете вещи, поэтому почти неизбежно, что вы найдете где-нибудь спрятанные деньги.

Скорпион

У вас есть талант погружаться в самые неожиданные места, и эта черта характера часто приводит к тому, что вы находите деньги в самых неожиданных местах. Ваша скрытная и склонная к расследованиям натура также означает, что вы любите исследовать укромные уголки, что делает вас магнитом для таких финансовых находок. Как будто Вселенная вознаграждает вас скрытыми денежными бонусами.

