Советы

Названы знаки зодиака, которым неожиданно достанутся деньги к Новому году

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 00:01 Фото: Zakon.kz
Некоторые знаки зодиака, кажется, находят скрытые сокровища чаще, чем другие. Астрологи подобрали знаки, которые найдут деньги в самых неожиданных местах в этот Новый год, сообщает Zakon.kz.

Как обещают астрологи Collective World, необычные случайности надолго поднимут вам настроение.

Телец

Ваша практичность и любовь к комфорту часто заставляют вас бережно относиться к своим вещам, а это значит, что вы можете найти деньги, спрятанные в забытой сумочке или старом кошельке. Ваша скрупулезность гарантирует, что ни один уголок не останется без внимания, что повышает вероятность обнаружения этих скрытых сокровищ.

Дева

Вы обладаете удивительной способностью организовывать и наводить порядок, что часто приводит к обнаружению забытых сокровищ в самых неожиданных местах. Ваш систематический подход к жизни означает, что вы часто убираете и переставляете вещи, поэтому почти неизбежно, что вы найдете где-нибудь спрятанные деньги.

Скорпион

У вас есть талант погружаться в самые неожиданные места, и эта черта характера часто приводит к тому, что вы находите деньги в самых неожиданных местах. Ваша скрытная и склонная к расследованиям натура также означает, что вы любите исследовать укромные уголки, что делает вас магнитом для таких финансовых находок. Как будто Вселенная вознаграждает вас скрытыми денежными бонусами.

Ранее выяснилось, какие знаки любят поесть больше всего.

Аксинья Титова
