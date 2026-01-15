#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Советы

19 января – Крещение: приметы и запреты в этот день

крещенские купания, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
Важный христианский праздник – Крещение Господне – отмечается 19 января. Он давно стал не только церковным, но и по-настоящему народным праздником, и крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника, сообщает Zakon.kz.

Зачастую приметы на Крещение связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что крещенская вода – источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать освященной воды впрок и совершать омовение в проруби даже в самый лютый мороз, пишет KP.ru.

Купание в проруби: зачем окунаться на Крещение

Крещенские купания – традиция достаточно молодая. Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.

Если вы решили окунуться на Крещение, трезво оцените свои возможности. Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.

Что можно делать на Крещение

  • Крещение – большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.
  • Одна из главных традиций – набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.
  • Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой – им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.
  • В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна – чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее – пришло.
  • Добрая примета – сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".
  • В народе верили, что ребенок, окрещенный в Крещение, станет очень счастливым человеком.

Что нельзя делать на Крещение

  • На Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.
  • В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.
  • Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи – грешно.
  • Согласно поверьям, слезы в этот день – плохая примета. Кто рыдает в Крещение – тому весь год плакать.
  • В двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.
  • В долг на Крещение старались не давать, чтобы самим не оказаться в бедности.
  • Нельзя ничего выносить из дома, чтобы не отпугнуть удачу, а еще – стричь ногти и волосы, чтобы не исковеркать собственную судьбу.

Погодные приметы

  • Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла – жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба. Если 19 января ударил сильный мороз – жди хорошего урожая зерновых. 
  • Если в Сочельник луна полная – это к весеннему половодью. Если же новолуние – ближайший месяц сохранится крещенская погода.
  • Ясно и морозно в ночь перед праздником – лето будет сухим и жарким.
  • Пасмурно и холодно ночью – жди в этом году богатого урожая.
  • Бесснежное Крещение – к плохому урожаю.
  • Ночью видны звезды – осенью будет много грибов.
  • Днем падает снег – в этом году уродятся хлеба.
  • Солнечный крещенский день – к жаркому лету.

О том, кому нельзя купаться в Крещение и как подготовить организм к водным процедурам, мы рассказывали здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Крещение в Алматы: без страха, но с молитвой
13:57, 19 января 2023
Крещение в Алматы: без страха, но с молитвой
Во всех храмах Казахстана началась праздничная литургия по случаю Крещения Господня
00:45, 19 января 2023
Во всех храмах Казахстана началась праздничная литургия по случаю Крещения Господня
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
00:05, 19 января 2024
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: