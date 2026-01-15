19 января – Крещение: приметы и запреты в этот день

Важный христианский праздник – Крещение Господне – отмечается 19 января. Он давно стал не только церковным, но и по-настоящему народным праздником, и крещенские приметы возникли не намного позже самого праздника, сообщает Zakon.kz.

Зачастую приметы на Крещение связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что крещенская вода – источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать освященной воды впрок и совершать омовение в проруби даже в самый лютый мороз, пишет KP.ru.



Купание в проруби: зачем окунаться на Крещение

Крещенские купания – традиция достаточно молодая. Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.

Если вы решили окунуться на Крещение, трезво оцените свои возможности. Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.

Что можно делать на Крещение

Крещение – большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.

Одна из главных традиций – набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.

Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой – им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.

В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна – чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее – пришло.

Добрая примета – сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".

В народе верили, что ребенок, окрещенный в Крещение, станет очень счастливым человеком.

Что нельзя делать на Крещение

На Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.

В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.

Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи – грешно.

Согласно поверьям, слезы в этот день – плохая примета. Кто рыдает в Крещение – тому весь год плакать.

В двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.

В долг на Крещение старались не давать, чтобы самим не оказаться в бедности.

Нельзя ничего выносить из дома, чтобы не отпугнуть удачу, а еще – стричь ногти и волосы, чтобы не исковеркать собственную судьбу.

Погодные приметы

Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла – жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба. Если 19 января ударил сильный мороз – жди хорошего урожая зерновых.

Если в Сочельник луна полная – это к весеннему половодью. Если же новолуние – ближайший месяц сохранится крещенская погода.

Ясно и морозно в ночь перед праздником – лето будет сухим и жарким.

Пасмурно и холодно ночью – жди в этом году богатого урожая.

Бесснежное Крещение – к плохому урожаю.

Ночью видны звезды – осенью будет много грибов.

Днем падает снег – в этом году уродятся хлеба.

Солнечный крещенский день – к жаркому лету.

О том, кому нельзя купаться в Крещение и как подготовить организм к водным процедурам, мы рассказывали здесь.