19 января – Крещение: приметы и запреты в этот день
Зачастую приметы на Крещение связаны с водой, которая в этот день становится важной частью церковного торжества. Наши предки верили, что крещенская вода – источник целительной силы, отсюда и возникли традиции набирать освященной воды впрок и совершать омовение в проруби даже в самый лютый мороз.
Купание в проруби: зачем окунаться на Крещение
Крещенские купания – традиция достаточно молодая. Верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 19 января приносит духовные плоды.
Если вы решили окунуться на Крещение, трезво оцените свои возможности. Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.
Что можно делать на Крещение
- Крещение – большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.
- Одна из главных традиций – набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.
- Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой – им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.
- В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна – чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее – пришло.
- Добрая примета – сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: "Крещенское рукобитье – к счастливой семье".
- В народе верили, что ребенок, окрещенный в Крещение, станет очень счастливым человеком.
Что нельзя делать на Крещение
- На Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать и злословить.
- В Крещение нельзя заниматься уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего.
- Особый запрет действует на стирку. В Крещение вся вода обладает волшебными свойствами, и тратить ее на такие мелочи – грешно.
- Согласно поверьям, слезы в этот день – плохая примета. Кто рыдает в Крещение – тому весь год плакать.
- В двунадесятые праздники, к которым относится Крещение, не рекомендуется работать.
- В долг на Крещение старались не давать, чтобы самим не оказаться в бедности.
- Нельзя ничего выносить из дома, чтобы не отпугнуть удачу, а еще – стричь ногти и волосы, чтобы не исковеркать собственную судьбу.
Погодные приметы
- Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла – жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба. Если 19 января ударил сильный мороз – жди хорошего урожая зерновых.
- Если в Сочельник луна полная – это к весеннему половодью. Если же новолуние – ближайший месяц сохранится крещенская погода.
- Ясно и морозно в ночь перед праздником – лето будет сухим и жарким.
- Пасмурно и холодно ночью – жди в этом году богатого урожая.
- Бесснежное Крещение – к плохому урожаю.
- Ночью видны звезды – осенью будет много грибов.
- Днем падает снег – в этом году уродятся хлеба.
- Солнечный крещенский день – к жаркому лету.
