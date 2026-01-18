Холодная вода и тепло веры: как алматинцы отметили Крещение Господне

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне – один из самых почитаемых и светлых праздников церковного календаря. Несмотря на мороз, сотни алматинцев пришли в храмы, чтобы помолиться, набрать святую воду и окунуться в крещенские купели. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Крещение, или праздник Богоявления, один из 12 главных праздников Православной церкви. История этой даты уходит корнями в евангельские события, когда Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в водах реки Иордан.

Фото: Zakon.kz

В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды. Верующие считают, что в этот день вода приобретает особую благодатную силу.

Фото: Zakon.kz

В Алматы праздничные богослужения и крещенские купания прошли сразу в нескольких храмах города, среди которых Крестовоздвиженский храм, храм Христа Спасителя, Свято-Никольский собор, Успенский храм, храм великомученицы Параскевы, Иверско-Серафимовский женский монастырь, Благовещенский храм, Свято-Казанский, Богородице-Рождественский и Покровско-Всехсвятский приходы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

У купелей выстраивались очереди. Несмотря на ледяную воду, люди выходили из иордани с улыбками.

"Я сегодня окунался в купель впервые в жизни. Вода просто волшебная! Чувствую себя прекрасно и духовно обновленным. Всех с праздником, дорогие казахстанцы!" – поделился алматинец Сергей Лестовцев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Многие алматинцы пришли в храмы целыми семьями – с детьми, родителями и близкими.

"Посещать храм в этот день – наша семейная традиция. Обычно мы с супругом окунаемся каждый год. Но в этот раз немного простудились и решили не рисковать здоровьем. Все равно пришли помолиться и набрать святой воды. Надеемся, в следующем году обязательно окунемся", – рассказала Наталья Свидер.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

О том как как проходят крещенские купания в Астане, можно прочитать тут.