#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
512.16
594.72
6.57
Статьи

Холодная вода и тепло веры: как алматинцы отметили Крещение Господне

Крещение, праздник, Алматы, Храм, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 01:06 Фото: Zakon.kz
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне – один из самых почитаемых и светлых праздников церковного календаря. Несмотря на мороз, сотни алматинцев пришли в храмы, чтобы помолиться, набрать святую воду и окунуться в крещенские купели. Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Крещение, или праздник Богоявления, один из 12 главных праздников Православной церкви. История этой даты уходит корнями в евангельские события, когда Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в водах реки Иордан.

Фото: Zakon.kz

В ночь на 19 января во всех церквях и храмах Казахстана проходят праздничные богослужения. После литургии совершается великое освящение воды. Верующие считают, что в этот день вода приобретает особую благодатную силу.

Фото: Zakon.kz

В Алматы праздничные богослужения и крещенские купания прошли сразу в нескольких храмах города, среди которых Крестовоздвиженский храм, храм Христа Спасителя, Свято-Никольский собор, Успенский храм, храм великомученицы Параскевы, Иверско-Серафимовский женский монастырь, Благовещенский храм, Свято-Казанский, Богородице-Рождественский и Покровско-Всехсвятский приходы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

У купелей выстраивались очереди. Несмотря на ледяную воду, люди выходили из иордани с улыбками.

"Я сегодня окунался в купель впервые в жизни. Вода просто волшебная! Чувствую себя прекрасно и духовно обновленным. Всех с праздником, дорогие казахстанцы!" – поделился алматинец Сергей Лестовцев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Многие алматинцы пришли в храмы целыми семьями – с детьми, родителями и близкими.

"Посещать храм в этот день – наша семейная традиция. Обычно мы с супругом окунаемся каждый год. Но в этот раз немного простудились и решили не рисковать здоровьем. Все равно пришли помолиться и набрать святой воды. Надеемся, в следующем году обязательно окунемся", – рассказала Наталья Свидер.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

О том как как проходят крещенские купания в Астане, можно прочитать тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
00:05, 19 января 2024
Как алматинцы отмечают крупнейший христианский праздник Крещение Господне
19 января – Крещение: приметы и запреты в этот день
12:59, 15 января 2026
19 января – Крещение: приметы и запреты в этот день
Когда и где окунуться в прорубь в Астане на Крещение
14:01, 13 января 2026
Когда и где окунуться в прорубь в Астане на Крещение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: