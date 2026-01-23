#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Советы

Гороскоп на 23 января: не поддавайтесь импульсам

Гороскоп на 23 января, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 07:55 Фото: pixabay
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 января подготовили зарубежные специалисты, сообщает Zakon.kz.

23 января пройдет под знаком эмоционального баланса и внутренней осознанности, передает Economic Times.

"День подходит для спокойных решений, завершения начатых дел и внимательного отношения к себе и окружающим", – уверяют астрологи.

Овен

Важно действовать обдуманно и не поддаваться импульсам. Хороший день для рабочих задач и планирования.

Телец

Фокус сместится на финансовые и бытовые вопросы. Практичный подход поможет избежать лишних трат.

Близнецы

День потребует сосредоточенности. Возможны важные разговоры, которые прояснят давние сомнения.

Рак

Эмоции будут глубже обычного. Стоит довериться интуиции, но не забывать о здравом смысле.

Лев

Хорошее время для общения и командной работы. Ваше мнение сегодня будут особенно ценить.



Дева

Рабочие вопросы выйдут на первый план. Внимание к деталям принесет заметный результат.

Весы

День благоприятен для поиска баланса между личной жизнью и обязанностями. Возможны приятные новости.

Скорпион

Интуиция поможет принять верное решение. Не стоит спешить – терпение сыграет ключевую роль.

Стрелец

Подходящий день для обучения, планов на будущее и новых идей. Избегайте переутомления.

Козерог

Внутренняя собранность поможет справиться с любыми задачами. Возможны важные рабочие решения.

Водолей

Хороший день для нестандартных идей и общения. Возможны неожиданные, но полезные встречи.

Рыбы

Эмоциональное состояние стабилизируется. Подходит для самоанализа, творчества и отдыха.

А совсем скоро наступит Татьянин день – это, пожалуй, один из наиболее популярных праздников в народном календаре. Ежегодно его отмечают 25 января. В 2026 году дата приходится на воскресенье.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 19 января: эмоции отойдут на второй план
08:10, 19 января 2026
Гороскоп на 19 января: эмоции отойдут на второй план
Гороскоп на 9 января: пересмотрите планы
07:51, 09 января 2026
Гороскоп на 9 января: пересмотрите планы
Гороскоп на 5 января: день спокойных и взвешенных решений
07:05, 05 января 2026
Гороскоп на 5 января: день спокойных и взвешенных решений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: