Советы

Три знака зодиака скоро ворвутся в новую реальность

Цвета, мужчина, очки, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 08:20 Фото: pixabay
С 24 января для трех знаков зодиака начинается по-настоящему переломный этап. Приходит время правды и процессов, которые невозможно повернуть назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, начинается движение вперед, осознанное и желанное. Это вход в новую, более мощную жизненную фазу.

Лев

Сейчас важно не уменьшать себя, а перестать соответствовать роли, которая больше не отражает ваших истинных ожиданий. Реакция людей вокруг меняется, как только вы перестаете играть. И эта реакция говорит громче любых слов. Соединение Солнца и Плутона призывает вас держать внутренний стержень и верить в собственную ценность.

Козерог

Отказ от старой роли может казаться опасным, но продолжение прежнего пути становится еще более изнурительным. Пришло время двигаться дальше. Соединение Солнца и Плутона помогает вам вернуть авторитет на собственных условиях. В пятницу вы решитесь на изменения, о которых раньше даже не задумывались. Без сомнений и чувства вины. Вы вступаете в сильный и значимый период своей жизни.

Рыбы

Наступает время обозначить личные границы и задать новые правила в отношениях с окружающими. Открытость не означает уязвимость для манипуляций. Трансформация, происходящая в этот период, тихая, но окончательная. Вы можете оставаться собой и при этом быть рядом с людьми, которые уважают вас такими, какие вы есть. Это реальность, к которой вы готовы.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые скоро будут на седьмом небе от счастья.

Аксинья Титова
