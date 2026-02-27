#Референдум-2026
Три знака зодиака расквитаются с проблемами совсем скоро

Девушка, эмоции, проблемы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 05:30 Фото: freepik
Астрологи обещают: в конце февраля 2026 года для трех знаков зодиака закончатся трудные времена. Простое осознание неизбежности перемен побуждает к ним, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, новая астрологическая энергия требует бунта и перемен.

Дева

Возможно, вам это кажется невозможным, но даже вы способны покончить с самокритикой, которую постоянно сами себе навязываете. Теперь вы понимаете, что это вы сводите себя с ума, а не другие. Пора что-то с этим сделать. Вы перестаете соответствовать невыполнимым стандартам. Ваши трудные времена подходят к концу.

Телец

Вы неосознанно избегали возможностей исцеления просто потому, что не верили, что исцеление для вас возможно. Ваши трудности наконец-то закончатся в конце февраля. Пришло время осознать истину, которую вы чувствуете в своей душе. Отпустите борьбу за власть и отдайтесь любви. Это того стоит.

Водолей

Вы застряли в замкнутом круге, в котором верите, что являетесь одним человеком, хотя в глубине души знаете, что это не так. К счастью, астрологическая энергия четверга поможет вам вернуться к вашей истинной сущности. В глубине души вы чувствуете явное нежелание вписываться в общество. Это стало скучно и предсказуемо. Вы – свободная духом личность.

Ранее стало известно, что три знака зодиака будут купаться в золоте до конца марта.

Аксинья Титова
