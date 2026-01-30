Психотерапевт назвала ошибки, которые мы допускаем во время поцелуя
Ее комментарии приводит издание Metro.
По словам специалистки, хороший поцелуй – это не только взаимодействие губами, но и про язык тела в целом. Отстраненная поза, напряжение, "висящие" руки и избегание прикосновений могут вызывать у партнера неловкость и ощущение холода.
"Поцелуй должен быть чем-то гораздо большим, чем просто соприкосновение губ. Он должен включать в себя близость тел, объятия и прикосновения рук", – говорит психотерапевт.
Еще один тревожный сигнал - отсутствие взаимности. Если партнер регулярно отстраняется, торопится закончить поцелуй или словно не попадает в ритм, это может говорить о несогласованности движений и потере эмоционального контакта.
Также Аннабель Найт обратила внимание на детали, которые легко упустить:
- сухие губы,
- резкое прерывание поцелуя,
- неудачный наклон головы.
Это способно моментально разрушить романтическую атмосферу. По ее словам, искреннее внимание к партнеру и элементарный уход за собой делают поцелуи не просто приятными, а по-настоящему запоминающимися.
