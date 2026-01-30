#Казахстан в сравнении
Советы

Психотерапевт назвала ошибки, которые мы допускаем во время поцелуя

ошибки при поцелуях, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 19:08 Фото: freepik
Эксперт по отношениям и психотерапевт Аннабель Найт рассказала, как понять, что человек не умеет целоваться, и какие ошибки чаще всего портят даже самый многообещающий момент.

Ее комментарии приводит издание Metro.

По словам специалистки, хороший поцелуй – это не только взаимодействие губами, но и про язык тела в целом. Отстраненная поза, напряжение, "висящие" руки и избегание прикосновений могут вызывать у партнера неловкость и ощущение холода.

"Поцелуй должен быть чем-то гораздо большим, чем просто соприкосновение губ. Он должен включать в себя близость тел, объятия и прикосновения рук", – говорит психотерапевт.

Еще один тревожный сигнал - отсутствие взаимности. Если партнер регулярно отстраняется, торопится закончить поцелуй или словно не попадает в ритм, это может говорить о несогласованности движений и потере эмоционального контакта.

Также Аннабель Найт обратила внимание на детали, которые легко упустить:

  • сухие губы,
  • резкое прерывание поцелуя,
  • неудачный наклон головы.

Это способно моментально разрушить романтическую атмосферу. По ее словам, искреннее внимание к партнеру и элементарный уход за собой делают поцелуи не просто приятными, а по-настоящему запоминающимися.

Ранее мы сообщали, почему спать с мокрыми волосами опасно.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Врач рассказала, какие ошибки допускают гипертоники
19:40, 24 августа 2023
Врач рассказала, какие ошибки допускают гипертоники
Названа ошибка, которую часто допускают при похудении
10:21, 24 октября 2023
Названа ошибка, которую часто допускают при похудении
Оптимальную продолжительность отпуска назвал психотерапевт
07:42, 20 мая 2023
Оптимальную продолжительность отпуска назвал психотерапевт
