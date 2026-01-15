Почему спать с мокрыми волосами опасно
Сон с мокрыми волосами может навредить здоровью, предупреждает врач Ноэль Шербер, сообщает Zakon.kz.
По словам специалиста, есть главные причины отказаться от привычки засыпать с влажными волосами. Об этом она рассказала в беседе с изданием El Economista.
- Хрупкость волос. Мокрые волосы легко ломаются во сне.
- Размножение бактерий и грибков. Влага создает благоприятную среду на коже головы.
- Проблемы с кожей головы. На ней могут появляться прыщики и фолликулит из-за кожного сала, остатков макияжа и бактерий на подушке.
- Повышенный риск простуды. Особенно актуально осенью и зимой.
Шербер советует тщательно сушить волосы перед сном, чтобы сохранить здоровье кожи головы и волос.
