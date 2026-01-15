Почему спать с мокрыми волосами опасно

Сон с мокрыми волосами может навредить здоровью, предупреждает врач Ноэль Шербер, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, есть главные причины отказаться от привычки засыпать с влажными волосами. Об этом она рассказала в беседе с изданием El Economista.

Хрупкость волос. Мокрые волосы легко ломаются во сне.

Размножение бактерий и грибков. Влага создает благоприятную среду на коже головы.

Проблемы с кожей головы. На ней могут появляться прыщики и фолликулит из-за кожного сала, остатков макияжа и бактерий на подушке.

Повышенный риск простуды. Особенно актуально осенью и зимой.

Шербер советует тщательно сушить волосы перед сном, чтобы сохранить здоровье кожи головы и волос.

