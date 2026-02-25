#Референдум-2026
Советы

"Удачный период": жизнь трех знаков зодиака сильно изменится в марте

Девушка, модель, желтый, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 05:30 Фото: freepik
Начало марта 2026 года может рассеять наше восприятие или сделать нас более эмоциональными и менее логичными, поскольку управителем этого лунного цикла является Меркурий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Венера войдет в Овен 6 марта, что станет столь необходимой передышкой от водной энергии, которая, возможно, подтолкнула нас к исследованию глубин наших эмоций. Юпитер перейдет в прямое движение 10 марта, предоставляя нам дополнительные ориентиры.

Изменения к лучшему начинаются после новолуния 18 марта, которое помогает исправить то, чего нам, возможно, не удалось достичь во время пребывания Сатурна в Рыбах.

Овен

Этот транзит также помогает вам оценить свои цели и мечты, а также почувствовать себя гораздо увереннее. Вы снова начинаете двигаться вперед, поскольку чувствуете себя более уверенно и готовы вырваться из-под контроля. В этом месяце раскройте свою энергию и силу. Не ограничивайте себя, но будьте методичны в своих решениях. Сезон Овна разжигает в вас огонь. Он позволяет вам взять в руки инструменты, укрепить свою броню и стать лидером.

Близнецы

Это период, когда нужно сосредоточиться на деле и выйти из состояния апатии, почувствовав себя преображенным и готовым бороться за победу. Приготовьтесь к приливу умственной энергии. По мере того, как ваш интеллект начинает блистать, ваш круг общения расширяется. Работа над любыми новыми проектами становится более плодотворной, когда Меркурий переходит в прямое движение. С Сатурном в новом знаке март призывает вас сиять в полной мере.

Стрелец

К концу месяца люди увидят вашу силу. Семья и друзья будут обращаться к вам за советом, и как только Меркурий перейдет в прямое движение, вы сами удивитесь тому, на что способны. Однако ваши слова в это время обладают огромной силой, поэтому не будьте слишком импульсивны в своих высказываниях. Венера в Овне помогает людям увидеть вашу сострадательную сторону, поскольку энергия Овна может сделать вас их защитником. Март позволит вам примерить на себя новую роль, более подготовленную к тому, чтобы быть чутким и отзывчивым лидером.

Ранее стали известны знаки зодиака, которым страшно повезет на этой неделе.

Аксинья Титова
