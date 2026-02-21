Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в ближайшие дни

С 23 февраля по 1 марта три знака зодиака будут притягивать к себе невероятную удачу. Эта неделя приходится на период между солнечным затмением 17 февраля и лунным затмением 3 марта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, в целом этот период времени непредсказуем, но в то же время позволяет добиться значительного прогресса, открывая двери для удачи и изобилия.

Рак

В ближайшие дни вы – самый удачливый знак зодиака благодаря мощному скоплению планет, находящихся сейчас в Рыбах. Этот водный знак открывает перед вами новые возможности, даже если для их использования потребуется просчитанный риск. Обращайте внимание на то, где вас просят выйти за пределы зоны комфорта. Если всплывает что-то или кто-то из вашего прошлого, дайте себе возможность тщательно изучить это, прежде чем принимать окончательное решение.

Близнецы

Сосредоточьте свою энергию на том, на что вы надеетесь, а не на том, чего боитесь. На этой неделе у вас есть возможность приблизиться к своим мечтам, хотя поначалу это может показаться нелегким. 27 февраля Марс в Водолее образует квадрат с Ураном. Квадрат создает трение, требующее принятия решения или решительных действий. Это не негативный аспект, а сигнал к переменам. Этот выбор должен исходить из вашей внутренней правды, а не из чистой логики.

Весы

Во вторник, 24 февраля, восходит Луна в первой четверти в Близнецах. Эта энергия говорит о внутренней перемене. Вместо того чтобы ждать, пока жизнь волшебным образом сложится, вы наконец-то осознаете свою власть над тем, что переживаете. Это момент, когда все меняется, и вы наконец-то начинаете жить для себя. Используйте это время, чтобы обратиться к своему внутреннему миру. Позвольте себе принимать каждое возникающее чувство без осуждения.

