Советы

Рыбы, Тельцы и Львы получат мощный бонус в марте

карты, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 18:15 Фото: pexels
Остается всего несколько дней до конца февраля, а астрологи уже предупреждают: начало марта принесет небывалый энергетический всплеск. Для трех знаков это будет не просто удачная полоса, а настоящий эмоциональный фейерверк. Особенно повезет Рыбам, Тельцам и Львам, сообщает Zakon.kz.

Рыбы

Начало марта совпадает с сезоном представителей этого знака зодиака, поэтому энергия полностью на их стороне. Обостряется интуиция, появляются неожиданные возможности и приятные совпадения. Возможны признания в любви, вдохновляющие знакомства или долгожданные хорошие новости о финансах. Главное – верить в себя и принимать подарки судьбы без лишней скромности.

Телец

У этого знака после периода ожидания приходит заслуженная стабильность. В начале марта вы ощутите уверенность в завтрашнем дне: может решиться финансовый вопрос, появится выгодное предложение или укрепятся отношения. Это спокойное счастье, которое дает ощущение опоры и уверенности.

Лев

Март у огненных Львов начнется ярко. Возможен прорыв в работе, публичное признание или судьбоносная встреча. Вы, как сказано в публикации Клопс.ru, снова окажетесь в центре внимания, что принесет не только эмоции, но и реальные перспективы. Смело заявляйте о себе – сейчас Вселенная готова поддержать ваши амбиции.

Конечно же, астрологи отмечают, что все находится в руках людей.

Немного ранее специалисты перечислили три знака зодиака, которые будут купаться в золоте до конца марта. Читайте об этом здесь.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Как март 2025 года изменит судьбу Овнов, Тельцов, Львов и Рыб
13:31, 28 февраля 2025
Как март 2025 года изменит судьбу Овнов, Тельцов, Львов и Рыб
Наивные мужские сердца: Тельцы, Раки и Рыбы находятся в зоне риска
10:54, 03 октября 2024
Наивные мужские сердца: Тельцы, Раки и Рыбы находятся в зоне риска
Астролог назвал три знака зодиака, которые разбогатеют в марте
19:35, 27 февраля 2023
Астролог назвал три знака зодиака, которые разбогатеют в марте
