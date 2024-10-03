Наивные мужские сердца: Тельцы, Раки и Рыбы находятся в зоне риска

Как оказалось, легкомысленными могут быть не только женщины. Астрологи назвали самых наивных мужчин по знаку зодиака. К примеру, Тельцов легко обвести вокруг пальца, Раки часто остаются без финансов, Рыбами без усилий можно манипулировать, сообщает Zakon.kz.

Какие сюрпризы еще могут принести эти три представителя зодиакального круга.

Телец

Сочувствие окружающим делает мужчин-Тельцов очень наивными. Если они увидели в ком-то что-то негативное, они не способны закрывать на это глаза, а просто перестанут общаться с этой личностью. Их трудолюбие и напористость привлекают к ним многих любителей легкой наживы. У мужчин часто одалживают вещи или деньги, а отдачи они могут и не дождаться вообще.

Рак

Среди них встречается много доверчивых и добрых личностей. Даже совершая постоянные ошибки, наивные Раки не делают никаких выводов. Чаще остальных мужчины этого знака зодиака становятся жертвами различных аферистов и мошенников. Несмотря на врожденную подозрительность, мужчины-Раки ищут ее там, где ее нет.

Рыбы

Довольно часто мужчины-Рыбы уверены, что не разрешат никому себя использовать. Но чаще всего происходит обратная ситуация. Они идеалисты и, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", замечают в людях только хорошее. Рыбы умеют всех прощать и дают второй шанс практически всем своим обидчикам.

Ранее победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа заявил, что созвездие, под которым родилась женщина, оказывает на нее воздействие, благодаря чему ее поведение со спутником жизни заранее предопределено.

Кроме того, астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые всегда уверены в своей правоте. Телец, Дева, Скорпион и Лев – именно они думают, что правда на их стороне, и потому вряд ли отступят.