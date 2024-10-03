Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Наивные мужские сердца: Тельцы, Раки и Рыбы находятся в зоне риска

Наивные мужские сердца: Тельцы, Раки и Рыбы находятся в зоне риска, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 10:54 Фото: pxhere
Как оказалось, легкомысленными могут быть не только женщины. Астрологи назвали самых наивных мужчин по знаку зодиака. К примеру, Тельцов легко обвести вокруг пальца, Раки часто остаются без финансов, Рыбами без усилий можно манипулировать, сообщает Zakon.kz.

Какие сюрпризы еще могут принести эти три представителя зодиакального круга.

Телец

Сочувствие окружающим делает мужчин-Тельцов очень наивными. Если они увидели в ком-то что-то негативное, они не способны закрывать на это глаза, а просто перестанут общаться с этой личностью. Их трудолюбие и напористость привлекают к ним многих любителей легкой наживы. У мужчин часто одалживают вещи или деньги, а отдачи они могут и не дождаться вообще.

Рак

Среди них встречается много доверчивых и добрых личностей. Даже совершая постоянные ошибки, наивные Раки не делают никаких выводов. Чаще остальных мужчины этого знака зодиака становятся жертвами различных аферистов и мошенников. Несмотря на врожденную подозрительность, мужчины-Раки ищут ее там, где ее нет.

Рыбы

Довольно часто мужчины-Рыбы уверены, что не разрешат никому себя использовать. Но чаще всего происходит обратная ситуация. Они идеалисты и, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", замечают в людях только хорошее. Рыбы умеют всех прощать и дают второй шанс практически всем своим обидчикам.

Ранее победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа заявил, что созвездие, под которым родилась женщина, оказывает на нее воздействие, благодаря чему ее поведение со спутником жизни заранее предопределено.

Кроме того, астрологи назвали пять представителей зодиакального круга, которые всегда уверены в своей правоте. Телец, Дева, Скорпион и Лев – именно они думают, что правда на их стороне, и потому вряд ли отступят.

Читайте также

Президент, форум, АЭС, референдум
Президент отметил масштабность проекта по строительству АЭС
Сибирская язва, карантин
В Алматинской области сняли карантин по сибирской язве
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование
Кого всегда будет поддерживать государство, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Московчук
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
Новыми функциями наделили МВД
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: