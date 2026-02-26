Гороскоп на 26 февраля: день пройдет под влиянием ретроградного Меркурия

Рекомендации дня и астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 24 февраля подготовили зарубежные астрологи, сообщает Zakon.kz.

26 февраля пройдет под влиянием ретроградного Меркурия, поэтому главным настроением дня станет не движение вперед, а возвращение к прошлому. Об этом пишет Economic Times.

"Астрологическая энергия будет склонять к анализу, исправлению ошибок и восстановлению утраченных связей", – предупреждают астрологи.

Овнам стоит сосредоточиться на командной работе и попытаться уладить старые разногласия через диалог. Тельцам рекомендуется пересмотреть финансовые обязательства и навести порядок в бюджете. Близнецам день принесет идеи, но реализовывать их лучше позже, пока стоит ограничиться планированием.

Ракам полезно заняться укреплением эмоциональной и финансовой стабильности. Львам может выпасть шанс восстановить старые отношения или деловые партнерства. Девам стоит уделить внимание рабочим процессам и коммуникациям.

Весам день подходит для творческого переосмысления и анализа романтических отношений. Скорпионам важно сосредоточиться на доме и семье. Стрельцам рекомендуется заняться укреплением связей и пересмотром финансовых вопросов.

Козерогам предстоит оценить свою продуктивность и внести коррективы в денежные планы. Водолеям полезно заняться самоанализом и уточнением жизненных целей. Рыбам день поможет освободиться от эмоционального груза и сосредоточиться на внутреннем восстановлении.

"В целом этот четверг лучше посвятить завершению начатого, исправлению ошибок и возвращению к старым вопросам, чем запуску новых проектов", – подытожили астрологи.

