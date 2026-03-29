Гороскоп на 29 марта: время выбора, перемен и осторожности

Сегодняшний день обещает быть неоднозначным: одним знакам зодиака он принесет шанс на важные решения и перемены, другим – необходимость проявить осторожность и сдержанность, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени. Поход в салон красоты, на фитнес, на шопинг – сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, – вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Овну стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня день, когда Телец способен свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, Телец сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Тельца третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Тельцу стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у них аллергию! Скорее всего, дела, которые им неинтересны, Близнецы просто перенесут на неопределенное «потом», а сами займутся тем, чем им захочется. Если же Близнецам все-таки придется делать то, что им не по душе, они способны наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Близнецов сегодня: заниматься тем, что вызывает их интерес. Или же найти интерес в том деле, которым им волей-неволей приходится заниматься.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Рак способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву – взяв на вооружение сегодняшние планы, Рак имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня перед Львом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Льва может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Льва сегодня должны быть взвешены и продуманы, ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Деву из колеи, однако, поддавшись эмоциям, она лишь сильнее накалит обстановку. Ворчанием и недовольством Дева вряд ли сможет решить проблему, поэтому лучший выход для нее сегодня – это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Дева сегодня выиграет больше, чем если станет переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам как никогда захочется ощутить ветер перемен: им как воздух нужны будут интересные новости, события или планы, которые внесут в их жизнь разнообразие. Возможно, им захочется увидеться с человеком, с которым они не виделись много лет, или задуматься о путешествии в далекие страны... Но все это станет возможным только в том случае, если Весы преодолеют свою меланхолию и пассивность, и готовы будут в одиночку пойти навстречу новому, не надеясь на чье-то содействие. Увы, раскачать окружающих сегодня будет сложно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня в гороскопе Скорпиона будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции. Благодаря такому настрою Скорпион сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему сегодня заниматься не стоит, – это творчеством. День склоняет Скорпиона к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем – будут малоэффективны.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Стрельцу свое недовольство, покритиковать его или просто к чему-то придраться. Если сегодня Стрелец не хочет обид и ссор, самая верная тактика – включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерог в делах имеет все шансы ощутить себя хозяином положения. Он будет контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет ему добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Козерога есть свой подвох – жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют его звезды. Козерог сегодня не будет склонен прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдет на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, ему стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Водолей способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Водолея бурю противоречивых эмоций. Так что совет Водолею на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам не стоит доверять своей интуиции, даже если им покажется, что они отчетливо слышат ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Рыб совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Рыбам полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что они делают, могут гарантировать им нужный результат.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

