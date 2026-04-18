Осторожность против решительности: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологический фон дня ставит знаки перед выбором между осторожностью и решительностью. Кому-то стоит притормозить и не рисковать, а кому-то – действовать без промедления. Главное – трезво оценивать ситуацию и не поддаваться эмоциям, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня Овен будет очень рачительным и аккуратным хозяином. Даже не пытайтесь сегодня просить у Овна денег в долг – не даст! Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется. Вообще во всем, что касается своего кошелька, Овен сегодня не будет склонен идти ни на какие уступки. В том числе он не будет потакать своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя разумную сдержанность.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодняшний день у Тельца обещает пройти на фоне навязчивых размышлений на тему: что же все-таки лучше – решительность или осторожность? Пока будете размышлять, рискуете упустить и время, и возможности. А ответ-то на самом деле очевиден: выбирая из этих двух качеств, попробуйте их совместить. Вообще для Тельца сегодня правило успеха звучит примерно так: "Пришел, обдумал, победил".

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня день у Близнецов пройдет под не самой оптимистичной звездой. Все происходящее будет вызывать у них приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у Близнецов на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом. Сегодня любые дела будут тормозиться об их пассивность и нерешительность.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня день у Рака обещает пройти под звездой меланхолии и уныния. Увы, все, что не удалось сделать вчера, в этот день тем более не получится закончить. Да что там закончить, если даже начинать сегодня Раку ничего не захочется. Полный сплин и отсутствие энтузиазма. А потому если можно какие-то дела отложить на потом, так и сделайте. Это пойдет вам на пользу.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в повседневной жизни Льва не намечается никаких особенных перемен. Дела обещают идти без лишней суеты, а принятые решения будут отличаться взвешенностью. Вдобавок ко всему, Лев сегодня не склонен рисковать, предпочитая вести себя осторожно. Быть может, в этот день и не будет никаких революционных прорывов и свершений, зато и неприятных падений не предвидится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня главным трендом дня у Девы будет скука. С одной стороны, в душе ей будет хотеться заняться хоть чем-нибудь интересным. С другой стороны, шансов для этого будет, увы, немного. Не стоит ожидать, что кто-то из окружающих возьмет инициативу на себя и выведет Деву из этого пассивного состояния. Найти же развлечение своими силами у Девы тоже вряд ли получится. Ну что ж, иногда и поскучать тоже не мешает.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы будут готовы чуть ли не в каждом из своих знакомых увидеть признаки консерватора и ретрограда. Особенно выводить из себя будет нежелание окружающих принять их мысли и идеи. Ничем, кроме как твердолобым упрямством, Весы объяснить такое поведение не смогут и будут продолжать настаивать на своем, идя к своей цели в одиночку не менее упрямо.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня все желающие прокатиться на шее у Скорпиона могут отдыхать: раскачать его на любое дело едва ли получится. В принципе, Скорпион даже возражать не станет – просто он будет так долго колебаться и размышлять, что у желающих прокатиться за его счет терпения не хватит. Но и в своих собственных делах Скорпион сегодня тоже не будет излишне расторопен. Скорее всего, весь день так и уйдет на раскачку и раздумья.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня если что-то и способно вывести Стрельца из себя, так это необходимость что-либо менять. Любые перемены в жизни или в отношениях будут казаться Стрельцу необоснованными, нелогичными, да и вообще ненужными. Если кто-то сегодня затевает какую-нибудь революцию, то стоит заметить: день для этого далеко не лучший. А уж в компании Стрельца – особенно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня день у Козерога обещает пройти без особых потрясений. Дела будут удаваться достаточно легко, а судьба может предоставить хороший шанс упрочить свой общественный статус. Чтобы не спугнуть удачу, Козерогу сегодня следует избегать любой экстравагантности как во внешнем виде, так и в поведении. Классический стиль, сдержанность в словах и жестах – и удача повернется к вам нужной частью тела.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей будет явно не настроен на новые знакомства. Да и вообще, ко всему новому он будет относиться с большой осторожностью. Зато уж если знакомство в этот день все-таки состоится, то можно ожидать, что оно будет особенно крепким и долгим. Друг, обретенный сегодня, может стать самым близким и любимым для Водолея на долгие-долгие годы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня интеллект Рыб будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления. Иными словами, бестолковых мыслей у Рыб сегодня будет меньше обычного, а вероятность наделать глупостей и вовсе минимальна. Не стоит упускать столь благоприятный момент, ведь именно в этот день Рыбам выпадает шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы. Сегодня главное – не спешить и помнить, что самый короткий путь тот, который ты знаешь. Осталось только убедить себя в этом, и все-таки взяться за дела, которые сегодня будут вызывать скуку.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи заявили, что четыре знака зодиака будут грести деньги бульдозером в ближайшее время.