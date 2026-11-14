Новые знакомства и дополнительный доход: кому повезет в это воскресенье

15 ноября 2026 года четыре знака зодиака могут столкнуться с приятными неожиданностями, новыми перспективами и возможностями улучшить финансовое положение. Согласно астрологическому прогнозу, этому поспособствует гармоничный аспект Луны в Водолее и Урана в Близнецах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango со ссылкой на астрологов, такое сочетание планет усилит интуицию, поможет находить нестандартные решения и наладить полезные контакты.

Овен

Овнам удача может прийти через знакомых и друзей. Кто-то из окружения способен познакомить их с нужным человеком или поделиться важной информацией. Это знакомство откроет новые перспективы и поможет оказаться в более выгодном положении. Астрологи советуют не отказываться от предложенной помощи.

Дева

Девам прогнозируют интересные возможности в карьере и заработке. Представители знака могут получить предложение, которое будет соответствовать их запросам и плотному графику. Возможно, именно сейчас появится шанс найти дополнительный источник дохода, не отказываясь от привычных обязанностей.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на домашние дела и личные финансы. Даже небольшие изменения в привычном укладе могут положительно повлиять на материальное положение. Пересмотр расходов и поиск способов экономии помогут обнаружить дополнительные возможности для сохранения денег.

Рыбы

Рыбам может прийти в голову идея, способная принести дополнительный заработок. Представители знака также смогут найти способ лучше организовать свое время и использовать навыки, которые уже не раз получали одобрение окружающих. Главное – не откладывать реализацию задуманного.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее сообщалось, что три знака зодиака ждет счастливая полоса в середине ноября.