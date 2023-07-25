Правительство Саудовской Аравии выделит 19,7 млрд евро на покупку футболистов

Фантастическую сумму в 19,7 млрд евро потратит Министерство спорта Саудовской Аравии на новые трансферы игроков в ближайшие семь лет, сообщает Zakon.kz.

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По информации журналиста Бена Джейкобса, Министерство спорта Саудовской Аравии предоставит местным командам сумму в размере 19,7 млрд евро на покупку футболистов. По расчетам, в среднем до 2030 года саудовские клубы получат около 2,5 млрд евро на каждый сезон.

The Ministry of Sport have allocated £17bn on Saudi Pro League transfers between now and 2030.💷 pic.twitter.com/pVUzCwEnj5 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2023

В ближайших перспективах саудиты планируют заполучить в свой чемпионат француза Килиана Мбаппе, с которым сейчас ведут переговоры. За футболиста готовы заплатить 300 млн евро в кассу "Пари Сен-Жермен", а его зарплата может составить 700 млн евро за сезон, при этом француз может потом бесплатно уйти в мадридский "Реал".

На заметке у саудовских топ-клубов также стоят такие знаменитости, как Неймар, Лука Модрич, Садио Мане, Антуан Гризманн и Роберт Левандовски.





Фото: Instagram/alnassr_fc

На полях Саудовской Аравии уже больше полугода играет звездный португалец Криштиану Роналду ("Аль-Наср"). С недавних пор подписали контракты с саудовскими командами Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Нголо Канте ("Аль-Иттихад"), Марсело Брозович ("Аль-Наср"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль") и Эдуар Менди ("Аль-Ахли").

Ранее "Аль-Наср" крупно проиграл во втором товарищеском матче подряд.