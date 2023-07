Правительство Саудовской Аравии выделит 19,7 млрд евро на покупку футболистов

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!



По информации журналиста Бена Джейкобса, Министерство спорта Саудовской Аравии предоставит местным командам сумму в размере 19,7 млрд евро на покупку футболистов. По расчетам, в среднем до 2030 года саудовские клубы получат около 2,5 млрд евро на каждый сезон.

