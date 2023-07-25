Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Правительство Саудовской Аравии выделит 19,7 млрд евро на покупку футболистов

Саудовская Аравия потратит почти 20 млрд евро на покупку футболистов Фото: Instagram/k.mbappe
Фантастическую сумму в 19,7 млрд евро потратит Министерство спорта Саудовской Аравии на новые трансферы игроков в ближайшие семь лет, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

По информации журналиста Бена Джейкобса, Министерство спорта Саудовской Аравии предоставит местным командам сумму в размере 19,7 млрд евро на покупку футболистов. По расчетам, в среднем до 2030 года саудовские клубы получат около 2,5 млрд евро на каждый сезон.

В ближайших перспективах саудиты планируют заполучить в свой чемпионат француза Килиана Мбаппе, с которым сейчас ведут переговоры. За футболиста готовы заплатить 300 млн евро в кассу "Пари Сен-Жермен", а его зарплата может составить 700 млн евро за сезон, при этом француз может потом бесплатно уйти в мадридский "Реал".

На заметке у саудовских топ-клубов также стоят такие знаменитости, как Неймар, Лука Модрич, Садио Мане, Антуан Гризманн и Роберт Левандовски. 

Футбол Трансферы СА

Фото: Instagram/alnassr_fc

На полях Саудовской Аравии уже больше полугода играет звездный португалец Криштиану Роналду ("Аль-Наср"). С недавних пор подписали контракты с саудовскими командами Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Нголо Канте ("Аль-Иттихад"), Марсело Брозович ("Аль-Наср"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль") и Эдуар Менди ("Аль-Ахли").

Ранее "Аль-Наср" крупно проиграл во втором товарищеском матче подряд.

Читайте также

"Здесь все живет футболом": игроки "Актобе" показали новую форму

Что озлобленный Роналду противопоставит парижанам

Гениальный гол Месси увидело рекордное количество телезрителей в США

Куандык Шынасилов
Роберт Левандовски Неймар Мбаппе Килиан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления