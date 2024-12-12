Прокуратура Стокгольма завершила расследование дела Мбаппе из-за нехватки доказательств

Скандальное дело о причастности главной футбольной звезды мадридского "Реала" Килиана Мбаппе к изнасилованию в одном из отелей Стокгольма (Швеция) закрыто из-за отсутствия доказательств, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря официально заявила шведская прокуратура, известив общественность, что дело закрыто.

Правоохранители не имеют никаких претензий к знаменитому французскому футболисту.

"В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Но, по некоторым оценкам, доказательств недостаточно для дальнейшего расследования, и поэтому расследование закрыто. Лицу не было предъявлено обвинение в совершении преступления". Старший прокурор Марина Чуракова

В середине октября капитан сборной Франции провел свободное время в Стокгольме во время матча своей команды против Израиля в рамках игр Лиги наций УЕФА. Спустя время местная жительница обвинила игрока "Реала" в сексуальных домогательствах.

Позже было начато расследование по факту жалобы на изнасилование в одном из отелей Стокгольма, где француз и его друзья ночевали.

В тот момент сам футболист и его юристы отвергли все обвинения, о чем форвард королевского клуба снова заявил буквально на днях.