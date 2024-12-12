#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
516.93
542.52
4.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
516.93
542.52
4.98
Спорт

Прокуратура Стокгольма завершила расследование дела Мбаппе из-за нехватки доказательств

Футбол Сняты Обвинения, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 17:15 Фото: Instagram/realmadrid
Скандальное дело о причастности главной футбольной звезды мадридского "Реала" Килиана Мбаппе к изнасилованию в одном из отелей Стокгольма (Швеция) закрыто из-за отсутствия доказательств, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 декабря официально заявила шведская прокуратура, известив общественность, что дело закрыто.

Правоохранители не имеют никаких претензий к знаменитому французскому футболисту.  

"В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Но, по некоторым оценкам, доказательств недостаточно для дальнейшего расследования, и поэтому расследование закрыто. Лицу не было предъявлено обвинение в совершении преступления".Старший прокурор Марина Чуракова

В середине октября капитан сборной Франции провел свободное время в Стокгольме во время матча своей команды против Израиля в рамках игр Лиги наций УЕФА. Спустя время местная жительница обвинила игрока "Реала" в сексуальных домогательствах.

Позже было начато расследование по факту жалобы на изнасилование в одном из отелей Стокгольма, где француз и его друзья ночевали.

В тот момент сам футболист и его юристы отвергли все обвинения, о чем форвард королевского клуба снова заявил буквально на днях.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Ман Сити" попал в серию неудач перед дерби с "Юнайтед"
Спорт
16:47, Сегодня
"Ман Сити" попал в серию неудач перед дерби с "Юнайтед"
Сын экс-тренера "Кайрата" сотворил историю в Лиге чемпионов УЕФА
Спорт
14:58, Сегодня
Сын экс-тренера "Кайрата" сотворил историю в Лиге чемпионов УЕФА
Мадридский "Атлетико" довел свою победную серию до 10 матчей
Спорт
14:13, Сегодня
Мадридский "Атлетико" довел свою победную серию до 10 матчей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: