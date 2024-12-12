"Ман Сити" попал в серию неудач перед дерби с "Юнайтед"
Серия невыразительных встреч "горожан" продолжилась в ночь на 12 декабря, когда они проиграли на выезде туринскому "Ювентусу" (0:2), в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Тем самым, в 10 последних матчах команда Гвардиолы потерпела 7 поражений, два поединка свела к ничьей и одержала только одну победу.
Вся эта неприятная серия началась 30 октября, когда чемпион АПЛ потерпел неудачу во встрече Кубка Лиг против "Тоттенхэма" – 1:2. Далее последовали еще три поражения кряду в других турнирах.
Если у "Сити" дела в АПЛ пока особо не трагичны, то ситуация в Лиге чемпионов можно сказать неутешительная.
"Небесно-голубые" после шестого тура размещаются только на 22-ой строчке, и при следующем гостевом поражении от ПСЖ могут даже не попасть на стыковые матчи.
Расслабляться "горожанам" сейчас никак нельзя. В следующем матче АПЛ, 15 декабря к ним в гости приедет "Манчестер Юнайтед".
25 мая они встречались в финале Кубка Англии, когда "красные дьяволы" были сильнее со счетом 2:1.