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Спорт

"Ман Сити" попал в серию неудач перед дерби с "Юнайтед"

Футбол 9 поражений , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 16:47 Фото: Instagram/mancity
Действующий чемпион Англии по футболу, "Манчестер Сити" в последнее время очень часто огорчает своих фанатов, выиграв всего лишь одну игру в 10 матчах. 15 декабря подопечных Хосепа Гвардиолы ждет новое испытание, они принимают дома "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

Серия невыразительных встреч "горожан" продолжилась в ночь на 12 декабря, когда они проиграли на выезде туринскому "Ювентусу" (0:2), в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Тем самым, в 10 последних матчах команда Гвардиолы потерпела 7 поражений, два поединка свела к ничьей и одержала только одну победу.

 

Вся эта неприятная серия началась 30 октября, когда чемпион АПЛ потерпел неудачу во встрече Кубка Лиг против "Тоттенхэма" – 1:2. Далее последовали еще три поражения кряду в других турнирах.

Если у "Сити" дела в АПЛ пока особо не трагичны, то ситуация в Лиге чемпионов можно сказать неутешительная.

"Небесно-голубые" после шестого тура размещаются только на 22-ой строчке, и при следующем гостевом поражении от ПСЖ могут даже не попасть на стыковые матчи. 

Расслабляться "горожанам" сейчас никак нельзя. В следующем матче АПЛ, 15 декабря к ним в гости приедет "Манчестер Юнайтед".

25 мая они встречались в финале Кубка Англии, когда "красные дьяволы" были сильнее со счетом 2:1. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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