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Роналду побил рекорд Мюллера

Роналду побил рекорд Мюллера Фото: Twitter.com/433
Рекорд по забитым мячам головой в официальных играх установил португальский футболист Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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По информации 433 в Twitter, Роналду забил 145-й мяч головой в официальном матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским "Монастиром" (4:1) и установил рекорд. По этому показателю он обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, который записал на свой счет 144 гола головой. Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

Ранее сообщалось что Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января он стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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