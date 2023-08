Роналду побил рекорд Мюллера

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

По информации 433 в Twitter, Роналду забил 145-й мяч головой в официальном матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским "Монастиром" (4:1) и установил рекорд. По этому показателю он обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, который записал на свой счет 144 гола головой. Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

✈️ @cristiano now has the most headed goals in official games in football history 💪 pic.twitter.com/L3m8Uha0L2