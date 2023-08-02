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Лига Европы: "Астана" узнала возможного соперника в третьем отборочном раунде

Лига Европы: "Астана" узнала возможного соперника в третьем отборочном раунде Фото: fcastana.kz
Болгарский "Лудогорец" может стать соперником "Астаны" в третьем отборочном раунде еврокурков, сообщает Zakon.kz

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как пишет Sports.kz в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Чемпионов сыграли словенская "Олимпия" и болгарский "Лудогорец". Первая игра между командами завершилась ничьей со счетом 1:1, во второй сильнее оказалось "Олимпия" - 2:1, забив решающий гол на 92-й минуте.

Таким образом, "Лудогорец" стал возможным соперником чемпиона Казахстана "Астаны" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, куда она попадет, если не сможет пройти загребское "Динамо" в Лиге Чемпионов.

Первая игра между командами в Хорватии завершилась победой хозяев со счетом 4:0, вторая пройдет сегодня на "Астана Арене".


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Елена Вебер
Астана
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