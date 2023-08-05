Битва обитателей дна и шанс подняться для "Кызылжара"

Olimpbet анализирует субботние матчи 18-го тура казахстанской Премьер-лиги.

"Каспий" (Актау) – "Аксу" (Павлодарская область). 5 августа, 19:00 (время Астаны)

Актаусцы с павлодарцами делят между собой последнюю строчку таблицы. При равенстве набранных очков "Каспий" впереди лишь благодаря немного лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, но "Аксу" имеет в своем активе на одну победу больше прямого конкурента в борьбе за выживание.

Однако может случиться так, что по итогам 18-го тура одна из команд сможет не просто оттолкнуться от дна, но и даже покинуть зону вылета. У кого на это больше шансов?

"Моряки" на днях представили нового главного тренера, уже третьего с начала сезона. Им стал казахстанский специалист Константин Горовенко, которому в прошлом году удалось почти в безнадежной ситуации сохранить прописку в высшем дивизионе "Мактааралу".

Теперь он взялся за решение аналогичной задачи в клубе из Актау. Это назначение должно добавить положительных эмоций футболистам "Каспия".

С другой стороны "Аксу" в двух последних матчах набрал четыре очка. И это говорит о том, что команда Вахида Масудова явно находится на подъеме.

Эксперты Olimpbet не видят явного фаворита в этой встрече, отдавая мизерное предпочтение хозяевам: П1 – 2.66, Х – 3.01, П2 – 2.76. И склоняются к тому, что матч в Актау будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.57, Б – 2.31.

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Фото: Olimpbet

"Жетысу" (Талдыкорган) – "Кызылжар" (Петропавловск). 5 августа, 17:00

В сезоне-2023 соперники выясняли отношения друг с другом уже трижды. И "Кызылжар" был сильнее как в двухраундовой кубковой дуэли (3:0 и 0:0), так и в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана (1:0).

"Семиреченцы" не могут хотя бы просто забить петропавловцам на протяжении пяти последних очных встреч. А не побеждал "Жетысу" в этом противостоянии почти три года, с августа 2020-го, когда из-за пандемии все команды играли на нейтральной территории в Алматы.

С турнирной точки зрения превосходство также за "Кызылжаром", который в таблице находится выше "Жетысу", а в случае победы в Талдыкоргане поднимется на четвертое место.

Однако не стоит забывать, что в шести предыдущих турах Olimpbet-Чемпионата Казахстана "Жетысу" набрал 13 очков, тогда как "Кызылжар" за такой же отрезок – всего шесть. А если "семиреченцы" обыграют северян, то будут отставать от них всего на два балла.

Аналитики Olimpbet видят шансы команд на успех почти равными, прогнозируя незначительное преимущество гостей: П1 – 2.79, Х – 2.99, П2 – 2.64. При этом наиболее вероятный исход матча "Жетысу" – "Кызылжар", по мнению самого надежного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 5.4.

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