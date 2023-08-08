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"Астана" стартовала с победы в Лиге Европы

футболисты Фото: скриншот видео
В домашнем матче против болгарского "Лудогорца" казахстанский футбольный клуб "Астана" вырвал победу со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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"Астана" – "Лудогорец":

34' Ноа Сонко-Сундберг (0:1);

40' Жарко Томашевич (1:1);

53' Александр Марочкин (2:1).

Ответный матч пройдет в ночь на 18 августа в Разграде и начнется в 00:00 по астанинскому времени.

Победитель пары "Астана" – "Лудогорец" сыграет с нидерландским "Аяксом" за выход в группу Лиги Европы и гарантирует себе как минимум группу Лиги конференций.

Проигравший в паре "Астана" – "Лудогорец" сыграет за выход в группу Лиги конференций с победителем пары "Партизани" (Албания) – "Валмиера" (Латвия).

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