На юниорском ЧМ-2023 по гандболу пропали 10 спортсменов из Бурунди
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Представители Бурунди сыграли несколько матчей на групповом этапе ЧМ-2023, прежде чем исчезли. Гандболисты пропали за день до матча против сборной Бахрейна, который в итоге не состоялся.
"10 спортсменов 2006 года рождения покинули университетский городок в Риеке и ушли в неизвестном направлении. Полиция начала операцию с целью поиска пропавших без вести, установления фактов и обстоятельств их исчезновения". Заявление полиции города Риеки (Хорватия)
Хорватия – одна из стран транзита для нелегальных мигрантов из Африки и Азии, которые пытаются попасть в Западную Европу через Балканы. С января эта страна также входит в Шенгенскую зону свободного передвижения без пограничного контроля между странами-участницами.
Государство Бурунди, расположенное в Восточной Африке, – одно из беднейших в мире и одно из самых густонаселенных на континенте.
Ранее датчане завоевали "золото" чемпионата мира по гандболу-2023.