Спорт

Юниорский ЧМ в Германии: казахстанцы прошли спринтерскую дистанцию

Чемпионат мира среди юниоров: как выступили казахстанские биатлонисты в спринте, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 18:20 Фото: olympic.kz
Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства прошел спринт среди юношей и юниоров, сообщает Zakon.kz.

В юношеской возрастной категории Кирилл Зотов занял 23-е место. Егор Немцев стал 49-м, Евгений Полторанин – 59-м, Никита Дудченко – 75-м.

У юниоров Захар Шкарин финишировал 39-м, Антон Редькин – 59-м, Эрик Шефер – 78-м, Богдан Авизов – 84-м.

4 марта в этой дисциплине выступят девушки.

Ранее сообщалось, что известно о заявленных казахстанских спортсменах на Паралимпийские игры-2026.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
