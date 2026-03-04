Юниорский ЧМ в Германии: казахстанцы прошли спринтерскую дистанцию
Фото: olympic.kz
Арбер (Германия) в эти дни принимает юниорский чемпионат мира по биатлону. В рамках мирового первенства прошел спринт среди юношей и юниоров, сообщает Zakon.kz.
В юношеской возрастной категории Кирилл Зотов занял 23-е место. Егор Немцев стал 49-м, Евгений Полторанин – 59-м, Никита Дудченко – 75-м.
У юниоров Захар Шкарин финишировал 39-м, Антон Редькин – 59-м, Эрик Шефер – 78-м, Богдан Авизов – 84-м.
4 марта в этой дисциплине выступят девушки.
Ранее сообщалось, что известно о заявленных казахстанских спортсменах на Паралимпийские игры-2026.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript