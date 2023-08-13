Центральный матч тура и непростой выезд для лидера

13 августа в рамках 19-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу "Кайрат" встретится с "Тоболом", а "Кайсар" примет "Ордабасы".

"Кайрат" (Алматы) – "Тобол" (Костанай). 13 августа, 19:00 (время Астаны)



Для обеих команд текущий Olimpbet-Чемпионат Казахстана складывается не лучшим образом. По всей видимости, ни "Кайрату", ни "Тоболу" не добраться до медалей, а победитель их встречи в Алматы может себя считать разве что фаворитом в борьбе за итоговое четвертое место.

У "кайратовцев" тяжелейший внутренний график: после выезда в Актобе и домашней встречи с костанайцами следом им предстоит сыграть с двумя лидерами – "Ордабасы" и "Астаной".

"Комбайнеры" же продолжают представлять страну в еврокубках и наверняка все мысли у них будут о скорой встрече с североирландским "Дерри Сити" в квалификации Лиги конференций.

То, что главное внимание "Тобол" уделяет международному сезону, наглядно продемонстрировал матч минувшего тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана. Тогда тренер Милич Чурчич выставил на домашнюю игру с "Кайсаром" дублирующий состав, в результате чего костанайцы проиграли 0:2.

Эксперты Olimpbet полагают, что в сложившейся ситуации шансы на успех у соперников почти равны, отдавая небольшое предпочтение "Кайрату": П1 – 2.3, Х – 3.5, П2 – 2.85. Наиболее вероятный счет, по мнению самого популярного букмекера Казахстана, ничья 1:1 с кэфом 6.2.

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Фото: Olimpbet

"Кайсар" (Кызылорда) – "Ордабасы" (Шымкент). 13 августа, 21:00

"Астана" свой матч 19-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана против "Мактаарала" перенесла, так что у лидирующего "Ордабасы" появилась прекрасная возможность еще дальше убежать от столичного клуба и приблизиться к завоеванию первых в своей истории золотых медалей национального первенства.

Для этого шымкентцам нужно обыграть находящийся в середине таблицы и уже не имеющий особых турнирных амбиций "Кайсар". Задача вроде бы вполне решаемая, тем более что в первом круге "Орда" разгромила "степных волков" со счетом 4:0.

Однако загвоздка для "Ордабасы" в том, что матчи в Кызылорде даются ему необычайно тяжело, шымкентцы не могут там выиграть более шести лет. Да и вообще, "Кайсар" для клуба из Шымкента – соперник весьма неудобный, он даже имеет статистический перевес в истории их взаимоотношений.

Тем не менее аналитики Olimpbet считают коллектив Александра Седнева явным фаворитом предстоящей встречи: П1 – 3.95, Х – 3.45, П2 – 1.9. Даже победа гостей с учетом форы (-1.5) имеет кэф ниже, чем просто выигрыш хозяев – 3.37.

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