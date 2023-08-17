Ризабек Айтмухан завоевал "серебро" ЧМ-2023 по борьбе среди молодежи

В Аммане (Иордания) проходит мировое первенство по спортивной борьбе. Член сборной Казахстана Ризабек Айтмухан стал серебряным призером молодежного чемпионата мира по вольной борьбе (U20), сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский палуан, который боролся в весовой категории до 92 кг, в первой схватке победил кыргызского спортсмена Нурболота Адылуулу. Затем казахстанец одолел представителя Канады Самуэля Перейру.





Фото: Instagram/drs_kz

После этого Айтмухана ждал полуфинал, где его соперником оказался грузин Георгий Ромелашвили. Наш борец одержал чистую победу и вышел в финал. В решающем поединке Ризабек Айтмухан уступил иранцу Мохаммадмобину Голомалими.





Фото: Instagram/drs_kz

Перспективный казахстанец Ризабек Айтмухан положил в копилку казахстанской сборной первую медаль нынешнего мирового первенства в Иордании.

Ризабек Айтмухан в этом году стал победителем VI летней Спартакиады РК по вольной борьбе, которая прошла в Алматы. После этого он завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии-2023 в Астане.

Мировое первенство продолжается, впереди жаркие схватки среди представителей женской и греко-римской борьбы.