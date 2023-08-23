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Самая красивая бегунья планеты вызвала на поединок лучшего снайпера АПЛ

Футбол Атлетика Спор Фото: Instagram/alicasmd, fredirichter, erling.haaland
Немецкая спортсменка Алиса Шмитд, которая признана журналистами самой сексуальной легкоатлеткой планеты, бросила вызов форварду футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду, который в прошлом сезоне выиграл турнир бомбардиров в английском первенстве, сообщает Zakon.kz.

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Немецкая спортсменка хочет испытать свои силы на легкоатлетической дорожке, чтобы обогнать одного из лучших нападающих мира, норвежца Эрлинга Холанда на дистанции 400 метров. 

"Думаю, на 400 метрах я бы это сделала, на 200 метрах будет сложнее. Я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если такая дуэль когда-нибудь случится. Возможно, мне стоит пригласить на этот забег Эрлинга. Я всегда готова, Холанд, если ты готов сразиться со мной. Хочу посмотреть, кто из нас самый быстрый". Алиса Шмидт, бегунья из Германии

Три года назад бегунья оказывала услуги фитнес-тренера дортмундскому футбольному клубу "Боруссия" и на одной из тренировок устроила забег с защитником данной команды и сборной Германии Матсом Хуммельсом на дистанции 400 метров, где смогла обогнать игрока.

В эти дни 24-летняя Алиса Шмидт принимает участие в чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште (Венгрия) и уже выступила в составе немецкой сборной в комплексной эстафете 4х400 м. Она является бронзовым призером европейского первенства 2019 года, а также медалисткой различных соревнований в Германии.

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