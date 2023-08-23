Самая красивая бегунья планеты вызвала на поединок лучшего снайпера АПЛ

Немецкая спортсменка Алиса Шмитд, которая признана журналистами самой сексуальной легкоатлеткой планеты, бросила вызов форварду футбольного клуба "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду, который в прошлом сезоне выиграл турнир бомбардиров в английском первенстве, сообщает Zakon.kz.

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Немецкая спортсменка хочет испытать свои силы на легкоатлетической дорожке, чтобы обогнать одного из лучших нападающих мира, норвежца Эрлинга Холанда на дистанции 400 метров.

"Думаю, на 400 метрах я бы это сделала, на 200 метрах будет сложнее. Я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если такая дуэль когда-нибудь случится. Возможно, мне стоит пригласить на этот забег Эрлинга. Я всегда готова, Холанд, если ты готов сразиться со мной. Хочу посмотреть, кто из нас самый быстрый". Алиса Шмидт, бегунья из Германии

Три года назад бегунья оказывала услуги фитнес-тренера дортмундскому футбольному клубу "Боруссия" и на одной из тренировок устроила забег с защитником данной команды и сборной Германии Матсом Хуммельсом на дистанции 400 метров, где смогла обогнать игрока.

В эти дни 24-летняя Алиса Шмидт принимает участие в чемпионате мира-2023 по легкой атлетике в Будапеште (Венгрия) и уже выступила в составе немецкой сборной в комплексной эстафете 4х400 м. Она является бронзовым призером европейского первенства 2019 года, а также медалисткой различных соревнований в Германии.