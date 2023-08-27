Лучшей шахматисткой Казахстана стала Бибисара Асаубаева

Рейтинг лучших шахматисток Казахстана возглавила 19-летняя Бибисара Асаубаева после победы на фестивале в Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

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В Абу-Даби закончился представительный фестиваль по шахматам. Казахстанская спортсменка Бибисара Асаубаева одержала там победу среди женщин. Об этом пишет InAktau со ссылкой на управление культуры и спорта региона.

Результат, который показала в ходе соревнований 19-летняя казахстанка, вывел ее на первое место в рейтинге шахматисток страны. В ходе фестиваля Асаубаева завоевала 5,5 очков из 9 возможных.

В апреле двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева стала первым шахматистом в республике, которая получила звание Заслуженного мастера спорта республики Казахстан.