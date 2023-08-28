Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

СМИ: Роналдиньо подозревают в мошенничестве с криптовалютой

СМИ: Роналдиньо подозревают в мошенничестве с криптовалютой Фото: Instagram/ronaldinho
Легендарный экс-форвард сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Как информирует Globo, бразильские судебные органы считают, что некая компания, которой руководит игрок, является финансовой пирамидой. Представители этой компании обещали клиентам доход до 2% в день от доходов с криптовалютой. В связи с этим Роналдиньо был вызван в суд для дачи показаний, однако он дважды проигнорировал повестку. По словам знаменитого футболиста, он не смог прибыть в суд из-за плохой погоды.

Футбол Угроза Суда

Фото: Instagram/ronaldinho

Из-за второго отказа явиться в суд полиция прибыла в дом к Роналдиньо, чтобы изъять его паспорт. Однако футболиста не оказалось на месте, правоохранители провели обыск без него. Ему поставили условие самому явиться в суд с паспортом. Следователи хотят запретить бразильцу покидать страну на время расследования.

Футбол Угроза Суда

Фото: Instagram/ronaldinho

У Роналдиньо это уже не первая проблема с законом, полтора года назад его арестовали за использование поддельных паспортов при попытке пересечь границу в Парагвае. Футболиста и его брата выпустили из тюрьмы под залог размером в 1,6 млн долларов.

Братья провели в статусе задержанных в Парагвае 171 день Больше четырех месяцев они находились под домашним арестом в одном из отелей Асунсьона.

Читайте также

Вице-чемпион мира по боксу выбежал на поле и поцеловал лидера "МанСити" во время матча

Итальянец Манчини стал тренером сборной Саудовской Аравии по футболу

Гонщик "Астаны" поднялся на второе место общего зачета "Вуэльты-2023"

Куандык Шынасилов
Бразилия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Самый многодетный аким Казахстана рассказал, сколько потратил на школьную форму детей
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
Астрологи рассказали, кого в сентябре ждет головокружительный успех
подсолнухи, фермеры бьют тревогу из-за экспортных пошлин
Казахстанские производители семечек бьют тревогу из-за миллиардных убытков
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Фруктовое безумие на ярмарке товаров из Таджикистана прокомментировал столичный чиновник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления