СМИ: Роналдиньо подозревают в мошенничестве с криптовалютой

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии и каталонской "Барселоны" Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует Globo, бразильские судебные органы считают, что некая компания, которой руководит игрок, является финансовой пирамидой. Представители этой компании обещали клиентам доход до 2% в день от доходов с криптовалютой. В связи с этим Роналдиньо был вызван в суд для дачи показаний, однако он дважды проигнорировал повестку. По словам знаменитого футболиста, он не смог прибыть в суд из-за плохой погоды.

Фото: Instagram/ronaldinho

Из-за второго отказа явиться в суд полиция прибыла в дом к Роналдиньо, чтобы изъять его паспорт. Однако футболиста не оказалось на месте, правоохранители провели обыск без него. Ему поставили условие самому явиться в суд с паспортом. Следователи хотят запретить бразильцу покидать страну на время расследования.

Фото: Instagram/ronaldinho

У Роналдиньо это уже не первая проблема с законом, полтора года назад его арестовали за использование поддельных паспортов при попытке пересечь границу в Парагвае. Футболиста и его брата выпустили из тюрьмы под залог размером в 1,6 млн долларов.

Братья провели в статусе задержанных в Парагвае 171 день Больше четырех месяцев они находились под домашним арестом в одном из отелей Асунсьона.