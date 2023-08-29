ФК "Реал" стал лидером Ла Лиги

В испанском футбольном первенстве завершились поединки третьего тура. И по его итогам мадридский "Реал" взобрался на вершину турнирной таблицы, при этом из-за травмы потерял своего ключевого игрока – Винисиуса, сообщает Zakon.kz.

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Данный тур Ла Лиги продлился три дня, на старте которого "галактикос" минимально переиграли "Сельту" со счетом 1:0, благодаря единственному голу в исполнении Джуда Беллингема на 81-ой минуте гостевого поединка. Этот мяч позволил талантливому британцу возглавить список лучших бомбардиров испанского чемпионата, он накопил 4 взятия ворот.





Если учитывать успех "сливочных" над "Альмерией" (3:1) и "Атлетиком" (2:0) в предыдущих турах, то "Реал" выиграл вcе 3 матча в новом сезоне испанского чемпионата. Набрав 9 очков, подопечные Карло Анчелотти возглавили таблицу чемпионата Испании. За мадридским коллективом следуют тройка команд, в лице "Атлетико", "Барселоны" и "Жироны", которые накопили по 7 баллов.

Выигрышный матч с "Сельтой" стал для "Реала" немного грустным, так как мадридцы на полтора месяца не смогут рассчитывать на своего форварда Жуниора Винисиуса, передает пресс-служба "галактикос". Бразилец вышел из строя из-за мышечной травмы правого бедра. По предварительным подсчетам он пропустит 5 игр Ла Лиги и один матч Лиги чемпионов.