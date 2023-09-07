Встреча лидеров в Астане: свое поле в помощь?

Эксперты Olimpbet предлагают коэффициенты на первую игру Казахстана и Финляндии в рамках квалификации к чемпионату Европы. В случае, если ставка на победу нашей сборной не сыграет, самый щедрый букмекер страны предлагает своим клиентам кешбэк.

Казахстан – Финляндия. 7 сентября, 20:00 (время Астаны)

К осенней части отборочного цикла Евро-2024 в группе Н сложилась неожиданная турнирная ситуация: набрав по девять очков, лидируют сборные Финляндии и Казахстана. При этом "филины" опережают "ястребов" лишь из-за немного лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, победитель встречи в Астане будет единолично возглавлять таблицу секстета после пятого тура. А в случае ничейного исхода финнов с казахстанцами имеет все шансы догнать Дания, которая в тот же день примет Сан-Марино и вряд ли испытает какие-либо трудности в матче с футбольным "карликом".

В квалификации Евро-2024 Казахстан и Финляндии еще не встречались, однако пути этих сборных не раз пересекались ранее. Ближайший матч станет шестым в истории их противостояния. И лишь в самом первом, который состоялся в феврале 2006-го, казахстанцам удалось не уступить – ничья 0:0, причем это была товарищеская игра.

В четырех последующих встречах, которые носили уже официальный характер, победу непременно одерживали футболисты Суоми, а нашей команде в этих матчах удалось забить всего один гол при семи пропущенных.

Что ж, самое время подправить столь печальную статистику и, наконец, одолеть неудобных финнов. В помощь хозяевам – заполненные под завязку трибуны "Астана Арена", которые, вне всяких сомнений, всю игру будут гнать вперед своих любимцев.

Что касается фаворита предстоящего матча, то эксперты Olimpbet полагают, что шансы гостей на успех немного выше, чем у хозяев: П1 – 3.68, Х – 3.33, П2 – 2.12. Небольшое преимущество аналитики отдают финнам и по угловым: П1 – 2.38, Х – 6.9, П2 – 1.87.

Специально для болельщиков нашей сборной самый щедрый букмекер страны приготовил приятный сюрприз. В случае, если ставка от 2000 тенге на победу Казахстана не сыграет, Olimpbet вернет 15%.

Популярный букмекер готовит и другие активности для любителей футбола. 7-го и 10-го сентября (в день игры со сборной Северной Ирландии) на стадионе "Астана арена" состоятся матчдеи с развлекательной программой и розыгрышем призов.

Кроме того, Olimpbet и Казахстанская федерация футбола сейчас проводят большой спортивно-развлекательный фестиваль "Футбол жолы". В ближайшее воскресенье мероприятие пройдет в Астане.

10 сентября, с 14:00 до 22:00, праздник футбола развернется на Летней сцене EXPO.

В программе: трансляция матча Казахстан – Северная Ирландия, аттракционы с призами, городской турнир среди любительских команд, выступление популярного R’n’B-исполнителя M’Dee и многое другое.

Вход бесплатный для болельщиков любого возраста. Детали – на сайте фестиваля footballfest.kz.