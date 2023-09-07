Футболист Бауыржан Исламхан прооперирован в Германии

Полузащитнику шымкентского "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Бауыржану Исламхану проведена операция в одной из клиник немецкого Мюнхена, сообщает Zakon.kz.

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Данную информацию распространила пресс-служба клуба из Туркестанской области. Как пишет источник, операция на мениске и связках правой ноги Бауыржана проведена успешно. В данное время он продолжает лечение по рекомендации врачей. Возвращение ключевого игрока "Ордабасы" на поле в этом сезоне под большим вопросом, все зависит от его восстановления.

Фото: Instagram/fc__ordabasy

Бауыржан Исламхан получил травму в поединке 20-го тура казахстанского чемпионата, когда "Ордабасы" принимал "Кайрат", и в одном из игровых эпизодов полузащитник покинул поле из-за состояния здоровья.



Что интересно, 30-летний футболист только недавно вернулся в строй, вылечив травму, полученную также в матче с алматинским клубом в первом круге чемпионата. Стоит отметить, Исламхан долгие годы был капитаном и лидером "Кайрата".





Фото: Instagram/fc__ordabasy

В этом сезоне Бауыржан отыграл 10 игр за южан, где отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Между тем, по словам главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева, на хирургический стол лег еще один ведущий казахстанский игрок Михаил Габышев, которому также была успешно проведена операция. Футболисты "Астаны" Габышев и Исламхан считались основными членами национальной сборной, и, к сожалению, не смогут помочь своим коллегам в ответственных противостояниях с Финляндией (7 сентября) и Северной Ирландией (10 сентября) в квалификационных матчах к Евро-2024.